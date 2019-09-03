أزمات أصالة مستمرة.. آخرها «بلوك» أحلام

أحلام، هيفاء وهبي، أنغام.. فنانات وقعن فى أزمات مع المطربة أصالة سواء كان بسبب تصريحاتها ضدهن أو العكس، فأصالة لا تترك أحدا ينتقدها من الوسط دون أن ترد عليه
تحرير:محمد عبد المنعم٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أصالة
أزمة اشتعلت مؤخرًا بين الفنانة السورية أصالة نصري والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، حيث قامت الأخيرة بحظر الأولى من على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت أحلام السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي تقع فيها أصالة وتلقى رواجًا، ومن أبرز أزماتها السابقة:-
أنغام
بعد زواج المطربة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، شنّت أصالة حربًا على النجمة المصرية، وتحدثت في برنامج "عايشة شو"، عن طبيعة الخلاف بينهما، وقالت: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن
وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي تقع فيها أصالة وتلقى رواجًا، ومن أبرز أزماتها السابقة:-
أنغام
بعد زواج المطربة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، شنّت أصالة حربًا على النجمة المصرية، وتحدثت في برنامج "عايشة شو"، عن طبيعة الخلاف بينهما، وقالت: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".
أصالة أخذت هذا الموقف بكل عنف لأن الموزع أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة، ثم تزوج من الفنانة أنغام، الأمر الذي جعل أصالة تأخذ صف ياسمين عيسى وتقطع علاقتها بأنغام نهائيًا.
ريم نصري
وبسبب الخلافات على الأوضاع السياسية فى سوريا نشب خلاف كبير بين أصالة وشقيقتها ريم، ولم يكن هذا هو سبب الخلاف الوحيد بينهما، فقد اختلفا على رأيهما فى المغربي سعد لمجرد الذي اتهم فى أكثر من واقعة اغتصاب، وسجن على أثرها فى باريس.
ولكن لم يستمر الخلاف طويلا وتصالحت أصالة مع شقيقتها وجمعتهما جلسة خاصة في منزل شقيقيهما أنس نصري بمناسبة عيد ميلاد "ريم"، وشارك أنس جمهوره مجموعة من الصور لهم عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».
دريد لحام
الفنان القدير دريد لحام حينما سُئل عن تقييمه لموقف أصالة من الأزمة السورية، قال: "من هي؟ أنا لا أعرفها، آه المغنية! صوتها جميل، ولكنها أخطأت لأنها تريد أن يكون كل السوريين مثلها، وموقفها يرجعنا إلى مقولة من ليس معي فهو ضدي، ولذلك، من الأفضل أن أعرف أصالة كمغنية وليس أكثر".
وردت أصالة على ما قاله "دريد" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقالت: "كون الأستاذ دريد لحام لا يعرفني يؤلمني، وإن كان ينفي معرفته بي خوفاً على نفسه من موقفي الإنساني وأضع تحت الإنساني مليار خط، فأنا أعذر انتماءه".
وفى منشور آخر تراجعت عما قالته واعتذرت لـ"دريد" لما بدر منها تجاه الممثل القدير في بدايات الأزمة السورية، وكتبت: "أنا آسفة على ما بدر مني تجاهك والدي الغالي وعمي القدير دريد لحام الفنان القدير، والدي نعم أنا لا أتفق معك فيما أنت تؤمن به تجاه وطني ووطنك سوريا، ولكنك صاحب فضل كبير علي وإن تناسيته في بداية الخلاف فأنا لا أنساه، لا تتخيل كم أشتاق إلى حضنك وإليك وأنت تسمعني أغني، واحدة من أهم أمنياتي أن ألتقيك وأن تعود أحاديثنا بسيطة طيبة عميقة بريئة تحت سقف الفن والمحبة بعيدا عن الخلاف والاختلاف، فالذي يجمعنا أبقى وأرقى من ذاك الذي فرقنا".
هيفاء وهبي
لم تسلم هيفاء وهبي من نقد الفنانة أصالة، التى قالت عنها في برنامجها "صولا": "حضرت حفلا لهيفاء وهبي، ولم أسمع سوى نشاز"، وهو الأمر الذي استدعي "هيفاء" للخروج عن صمتها وردت قائلةً: "ليثبتوا للمرة المليون أن ما غنوه من أجمل الكلام والألحان ما هو إلا كتابة لشاعر راق، أما الصوت عندما يتكلم فعندها لن ينفع شاعر ولا ملحن، تفضحهم الضغينة وتكشف أقوالهم الحقد، وقبح وجوههم يطغوا على ما غنوه، ليتحولوا في لحظة إلى صوت قبيح وغيور، فيا أيتها الأصوات الطنانة والرنانة، غني كلام الناس، وألحان الأشخاص أو.. اسكتي".
ولم تتوقف أصالة عن هجومها وخلال استضافتها مع الإعلامي نيشان، في برنامج "تاراتاتا"، قالت بسخرية: "كلها على بعضها ظريفة.. ولكن ليست مغنية يليق بها شيء آخر غير الغناء، ووصلت للعالمية لأنها تقدم استعراضا"، فيما ردت هيفاء وهبي خلال حوارها في برنامج "ليلة حمرا": "أصالة صوتها بيسرسعلي بدني".
وغيرها من الأزمات التي طالما تقع فيها أصالة في الغالب بسبب تصريحاتها الحادة.