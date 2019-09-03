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أزمات أصالة مستمرة.. آخرها «بلوك» أحلام

أحلام، هيفاء وهبي، أنغام.. فنانات وقعن فى أزمات مع المطربة أصالة سواء كان بسبب تصريحاتها ضدهن أو العكس، فأصالة لا تترك أحدا ينتقدها من الوسط دون أن ترد عليه
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أصالة
أصالة
أزمة اشتعلت مؤخرًا بين الفنانة السورية أصالة نصري والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، حيث قامت الأخيرة بحظر الأولى من على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت أحلام السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي تقع فيها أصالة وتلقى رواجًا، ومن أبرز أزماتها السابقة:- أنغام بعد زواج المطربة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، شنّت أصالة حربًا على النجمة المصرية، وتحدثت في برنامج "عايشة شو"، عن طبيعة الخلاف بينهما، وقالت: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن
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