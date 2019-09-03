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الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
انتهاكات الحوثي
انتهاكات الحوثي
شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
ولفت الخبراء إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة، مؤكدين سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف مليشيا الحوثي، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم. وتابع التقرير "أن فريق الخبراء فحص وحقق في حوادث إطلاق النيران من
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السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
الحوثيون

تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة. الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.
صواريخ حوثية

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أطفال فلسطين يقاومون الفقر باللعب-8

أوروبا تحذر إسرائيل من هدم المنازل الفلسطينية

أدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية والبناء الاستيطاني، محذرين من تقويض السلام وحل الدولتين. جاء ذلك تعقيبا على هدم السلطات الإسرائيلية في 26 من أغسطس الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ووفقا لـ"إرم نيوز"، فإن الهدم في موقع التراث العالمي لليونسكو في "بتير - المخرور"، ضمن المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
الحوثيون

إسقاط طائرة حوثية مسيرة من صعدة باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من صعدة باتجاه المملكة، موضحا أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
القوات اليمنية (2)

القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم، عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالي انسحبت وتركت عتادها العسكري. يأتي هذا في وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية. وكانت مصادر يمنية قد أفادت -في وقت سابق- بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
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