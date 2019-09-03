الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

انتهاكات الحوثي

شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.

ولفت الخبراء إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة، مؤكدين سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف مليشيا الحوثي، ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم. وتابع التقرير "أن فريق الخبراء فحص وحقق في حوادث إطلاق النيران من