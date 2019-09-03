تخلصي من الهالات السوداء بالشاي الأخضر والبطيخ

يعتبر الخيار أحد المكونات الأساسية المستخدمة في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه يعمل بفاعلية كبيرة في علاج مشكلات البشرة، حيث يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من المياه

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الهالات السوداء

المشكلات الجلدية من أكثر الأمراض التي تزعج صاحبها؛ لأنها تترك أثرا كبيرا في البشرة، قد يصعب علاجها أو تستغرق وقتا طويلا للتخلص منها، يوصى دائمًا باستخدام الماسكات الطبيعية، للتخفيف من ظهورها، أما بالنسبة للأسباب فيجب التعرف عليها لحل المشكلة من جذورها، على سبيل المثال العوامل الوراثية والإرهاق والتعب النفسي، إضافة إلى قلة الكولاجين تحت الجلد، نظرًا لأن هذه المنطقة رقيقة للغاية، وتتأثر بأي شيء، كما أن أشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسة، نقلا عن "timesofindia".

الحفاظ على العيون ورونقها يجب أن يكون في قائمة العناية بالبشرة، فتعد العيون من أهم النعم، ولكن في كثير من الأوقات نتجاهل صحتنا وجمالنا، وننشغل بالأعمال اليومية، وتحقيق الطموح، ولكن ما الفائدة من بلوغ هدفك، دون الحفاظ على صحتك من جميع الجوانب، تعتبر العيون هي نافذتنا لرؤية العالم، فكيف سترى أحلامك وعيونك