تخلصي من الهالات السوداء بالشاي الأخضر والبطيخ
يعتبر الخيار أحد المكونات الأساسية المستخدمة في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه يعمل بفاعلية كبيرة في علاج مشكلات البشرة، حيث يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من المياه
تحرير:إسراء سليمان
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الهالات السوداء
المشكلات الجلدية من أكثر الأمراض التي تزعج صاحبها؛ لأنها تترك أثرا كبيرا في البشرة، قد يصعب علاجها أو تستغرق وقتا طويلا للتخلص منها، يوصى دائمًا باستخدام الماسكات الطبيعية، للتخفيف من ظهورها، أما بالنسبة للأسباب فيجب التعرف عليها لحل المشكلة من جذورها، على سبيل المثال العوامل الوراثية والإرهاق والتعب النفسي، إضافة إلى قلة الكولاجين تحت الجلد، نظرًا لأن هذه المنطقة رقيقة للغاية، وتتأثر بأي شيء، كما أن أشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسة، نقلا عن "timesofindia".
الحفاظ على العيون ورونقها يجب أن يكون في قائمة العناية بالبشرة، فتعد العيون من أهم النعم، ولكن في كثير من الأوقات نتجاهل صحتنا وجمالنا، وننشغل بالأعمال اليومية، وتحقيق الطموح، ولكن ما الفائدة من بلوغ هدفك، دون الحفاظ على صحتك من جميع الجوانب، تعتبر العيون هي نافذتنا لرؤية العالم، فكيف سترى أحلامك وعيونك
الحفاظ على العيون ورونقها يجب أن يكون في قائمة العناية بالبشرة، فتعد العيون من أهم النعم، ولكن في كثير من الأوقات نتجاهل صحتنا وجمالنا، وننشغل بالأعمال اليومية، وتحقيق الطموح، ولكن ما الفائدة من بلوغ هدفك، دون الحفاظ على صحتك من جميع الجوانب، تعتبر العيون هي نافذتنا لرؤية العالم، فكيف سترى أحلامك وعيونك يشوبها شيء ما، كما أنها المرآة التي تعكس لنا كل شيء، عن الصحة والروح، وبالتالي إذا كنت لا تعتني بصحتك جيدًا، ستجد ذلك ظاهرًا بشكل كبير من خلال عينيك، على سبيل المثال الهالات السوداء إحدى العلامات التي تظهر حول العينين، لتخبرك أنه يوجد مشكلة صحية ما يجب التعرف عليها وعلاجها.
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تعتبر العين أيضًا من الأعضاء الحساسة في أجسامنا، فعندما تقل معدلات الترطيب في الجسم، تقل السوائل في الأوعية الدموية المحيطة بالعين، وتتحول بعد ذلك إلى هالات سوادء، مما يؤدي إلى انتفاخ العينين أيضًا، لا تشعر بالحيرة، فما يلي بعض من الطرق المنزلية الفعالة التي تساعدك في التخلص من هذه الحالة المرضية، ولكن ضع في اعتبارك أنه يجب معالجة الأسباب الداخلية أولا:
1- أكياس الشاي الأخضر
بشكل عام يتمتع الشاي الأخضر بعديد من الفوائد المهمة، مثل حرق الدهون وحرق السعرات الحيوية، وخسارة الوزن أيضًا، ويحمي من الأمراض ويساعد على خفض ضغط الدم، إضافة إلى زيادة الكوليسترول النافع في الجسم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، ويستخدم في كثير من الماسكات الجمالية، وبناء على ذلك، تعتبر أكياس الشاي الأخضر من أسهل الطرق عندما يتعلق الأمر بعلاج الهالات السوداء بشكل طبيعي، قم بنقع الأكياس في مياه دافئة، وبعد ذلك ضعها في حجرة معتدلة من حيث درجة الحرارة، وقم بوضعها على عينيك، واتركها لمدة 20 دقيقة، فوجود مضادات الأكسدة يقلل من الانتفاخ وبالتالي تقل الهالات السوداء تدريجيًّا.
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2- الخيار
يعتبر أحد المكونات الأساسية المستخدمة في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه يعمل بفاعلية كبيرة في علاج مشكلات البشرة، يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من المياه، وبالتالي يرطب الجسم بشكل طبيعي وفعال، ويعزز من الكولاجين، ويقوي الجلد حول العينين، قم بتقطيع شرائح الخيار إلى قطع صغيرة على شكل هلال، وقم بوضعها على عينيك، لمدة 15 دقيقة مع الاسترخاء التام، ذلك لن يقلل من الهالات السوداء فقط، ولكن يحسن من مرونة الجلد حول العينين أيضًا، بجانب ذلك، إدراج الخيار في نظامك الغذائي يحسن من الصحة ويعيد ترطيب الجلد.
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3- البطيخ
ليس الخيار فقط، ولكن يحتوي البطيخ على كميات كبيرة من الماء أيضًا، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة أيضًا، ولكن تطبيقه على البشرة لا يساعد، فيمكنك أن تضعه ضمن نظامك الغذائي الصحي ليعمل بفاعلية كبيرة في التحسين من الصحة بشكل عام، حيث يساعد ذلك بشكل كبيير على إعادة ترطيب الجلد نتيجة لوجود البيتا كاروتين والألياف الغذائية ومجموعة فيتامين B المركبة والبوتاسيوم والمنجنيز.