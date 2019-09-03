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تخلصي من الهالات السوداء بالشاي الأخضر والبطيخ

يعتبر الخيار أحد المكونات الأساسية المستخدمة في كثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه يعمل بفاعلية كبيرة في علاج مشكلات البشرة، حيث يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من المياه
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الهالات السوداء
الهالات السوداء
المشكلات الجلدية من أكثر الأمراض التي تزعج صاحبها؛ لأنها تترك أثرا كبيرا في البشرة، قد يصعب علاجها أو تستغرق وقتا طويلا للتخلص منها، يوصى دائمًا باستخدام الماسكات الطبيعية، للتخفيف من ظهورها، أما بالنسبة للأسباب فيجب التعرف عليها لحل المشكلة من جذورها، على سبيل المثال العوامل الوراثية والإرهاق والتعب النفسي، إضافة إلى قلة الكولاجين تحت الجلد، نظرًا لأن هذه المنطقة رقيقة للغاية، وتتأثر بأي شيء، كما أن أشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسة، نقلا عن "timesofindia".
الحفاظ على العيون ورونقها يجب أن يكون في قائمة العناية بالبشرة، فتعد العيون من أهم النعم، ولكن في كثير من الأوقات نتجاهل صحتنا وجمالنا، وننشغل بالأعمال اليومية، وتحقيق الطموح، ولكن ما الفائدة من بلوغ هدفك، دون الحفاظ على صحتك من جميع الجوانب، تعتبر العيون هي نافذتنا لرؤية العالم، فكيف سترى أحلامك وعيونك
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في أسبوع الموضة بملبورن| الأزياء المحتشمة اتجاه جديد

عالم الموضة مليء بالمفاجآت والأسرار والتنافس في أقصى مراحله، ولأن المدن حول العالم غالبا ما تتبنى أسبوعا للموضة في أوقات مختلفة على مدار العالم، فإن هذا الحدث البارز مهم كثيرا للفتيات والمهتمين بالموضة وعارضات الأزياء بالأخص. وفي مدينة ملبورن الأسترالية، يُقام أسبوع الموضة الذي بدأ في 29 أغسطس وسينتهي في 5 سبتمبر، وحمل هذا الأسبوع في بدايته الأولى منافسة شرسة بين الأزياء، واللافت في الأمر ظهور عارضات الأزياء في أحد العروض بملابس محتشمة وأخرى مناسبة للمحجبات.
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«المرايات المستديرة».. خيار مثالي لتجميل منزلك

نحاول من وقت لآخر تغيير ديكور المنزل؛ لأجل التخلص من الملل ونشر روح البهجة والسعادة، فالتغيير مطلوب بشكل كبير لكي نواكب الموضة من جانب، ومن جانب آخر يصبح بيتنا منظما بشكل رائع ومنمق، نختار ديكورات جديدة وتحفا عريقة رائعة، بجانب شراء سجاد ملون، وبالنسبة للإضاءات فيمكنك الإبداع مثلما تحب، وآخر صيحات الموضة تمثلت في تعليق المرايات المتنوعة في أماكن مختلفة من البيت، ولكن بشكل منظم حتى لا تثير الفوضى والتشتت، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "thestar.com".
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مكياج خريف 2019.. اختاري الوردي والبنفسجي

وضع المكياج في الصيف أمر صعب بالنسبة للكثير من الفتيات، فالرطوبة والطقس الحار قادران على جعل مظهرك سيئا للغاية، خاصة خلال النهار، ولهذا فمن الأفضل وضعه ليلا واستبدال المكياج الصناعي بالطبيعي الأفضل لبشرتك. ولأن الصيف على وشك الانتهاء وحان وقت الخريف، إذن ستقولين قريبا وداعا للشمس والحرارة المرتفعة للترحيب بالموسم الجديد الذي تستطيعين خلاله وضع المكياج الذي يناسبك، ولكي تظهرى رائعة خلال الموسم الجديد، عليك معرفة الاتجاهات خلال موسم الخريف وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
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