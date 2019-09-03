تخوف برلماني من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار الجمركي

بدراوي: جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك.. فؤاد: أي تحركات سعرية ستكون في ضوء التغيرات الطبيعية لسعر لصرف.. منصور: إلغاء الدولار الجمركي يجلعنا دولة متقدمة في حالتين

تحرير:أحمد جاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أشاد أعضاء مجلس النواب بقرار مصلحة الجمارك، بتحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره في البنك المركزي على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وأبدى النواب خوفهم في نفس الوقت من عدم الرقابة على الأسواق، خاصة في حالة استغلال البعض للقرار ورفع أسعار بعض السلع، إذ قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات لـ"التحرير"، إن القرار في ظاهره جيد وإيجابي، لكنه يخشى أن يكون قد اتخذ دون دراسة مستفيضة من جانب الحكومة.

وأضاف منصور أن عددا كبيرا من القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة جاءت دون دراسة الأمر، ما تسبب في حالة من البلبلة في الشارع المصري، ضاربا المثل بقرار حظر ذبح الدواجن الحية، والذي تراجعت عنه الحكومة فيما بعد، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يضعنا في صف الدول المتقدمة في حالتين، أولا أن يكون قد