تخوف برلماني من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار الجمركي

بدراوي: جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك.. فؤاد: أي تحركات سعرية ستكون في ضوء التغيرات الطبيعية لسعر لصرف.. منصور: إلغاء الدولار الجمركي يجلعنا دولة متقدمة في حالتين
أشاد أعضاء مجلس النواب بقرار مصلحة الجمارك، بتحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره في البنك المركزي على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وأبدى النواب خوفهم في نفس الوقت من عدم الرقابة على الأسواق، خاصة في حالة استغلال البعض للقرار ورفع أسعار بعض السلع، إذ قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات لـ"التحرير"، إن القرار في ظاهره جيد وإيجابي، لكنه يخشى أن يكون قد اتخذ دون دراسة مستفيضة من جانب الحكومة.
وأضاف منصور أن عددا كبيرا من القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة جاءت دون دراسة الأمر، ما تسبب في حالة من البلبلة في الشارع المصري، ضاربا المثل بقرار حظر ذبح الدواجن الحية، والذي تراجعت عنه الحكومة فيما بعد، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يضعنا في صف الدول المتقدمة في حالتين، أولا أن يكون قد
وأضاف منصور أن عددا كبيرا من القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة جاءت دون دراسة الأمر، ما تسبب في حالة من البلبلة في الشارع المصري، ضاربا المثل بقرار حظر ذبح الدواجن الحية، والذي تراجعت عنه الحكومة فيما بعد، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يضعنا في صف الدول المتقدمة في حالتين، أولا أن يكون قد اتخذ بعد دراسة كاملة، وثانيا أن يعقب هذا القرار رقابة على الأسواق، خاصة في ظل احتمالية ارتفاع سعر بعض السلع نتيجة غياب الرقابة على الأسواق.
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وذكر أنه على الرغم من أن هناك قرار من وزارة التموين صادر، في يناير 2018، يفرض على التجار ضرورة وضع الأسعار على السلع، إلا أن هذا القرار لم ينفذ، ما قد يؤثر سلبا على موجة الأسعار الجديدة، والتي قد تشهد ارتفاع خلال الفترة المقبلة.
فيما وصف محمد فؤاد عضو مجلس النواب، القرار بالإيجابي، مستبعدا أن يكون له تأثير على رفع أسعار بعض السلع الأساسية، والخامات، قائلا إن القرار سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عن معدلاتها الطبيعية، أمر غير دقيق خاصة في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة السابقة.
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وأوضح فؤاد أن مستويات أسعار الصرف الحالية تقارب الدولار الجمركي، ما يعني أن أي تحركات سعرية ستكون في ضوء التغيرات الطبيعية لسعر الصرف، والفارق الحالي بين الدولار الجمركي والدولار الحر لا يتعدى 3%.
وأكد أن النهج الذي اتبعته وزارة المالية ومصلحة الجمارك في استخدام نظام الدولار الجمركي للعمل على استقرار أسعار السلع، جاء في ظل ظروف استثنائية، وأن إلغاء هذا الاستثناء يتماشي مع صحيح قانون الجمارك، موضحا أن هذا الأمر يعد تطورا إيجابيا إذ يعطي رسالة بالاستقرار النقدي بعد أن كانت المالية تحدد سعرين للدولار الجمركي.
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وقال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة، مضيفا أن الغرض الأساسي لإلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع هو زيادة حصيلة الجمارك، إذ أن التعريفة ستكون غير ثابتة ومتغيرة على حسب تغير سعر الدولار في البنوك، ما ينتج عنه زيادة أو انخفاض في سعر الدولار الجمركي.
وأشار بداروي إلى أن جميع السلع ستكون بسعر موحد للجمارك، بمعنى أن السلع المستوردة من الخارج سواء كانت مواد خام أو سلع عادية، ستكون بسعر موحد وذلك سيصب في صالح العملية التجارية.
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