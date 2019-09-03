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خلاف كوريا الجنوبية واليابان يعرقل اتفاق ترامب وكيم

باتت الخلافات التي تهز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، تعرقل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تسوية مع كوريا الشمالية في المستقبل
تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية
لم تعد موازين الأمور في ملف كوريا الشمالية في أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، الذي اختار أن يسير في نسق مزيج بين الدبلوماسية والتهديد السياسي في التعامل مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون، أملًا في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ترامب لم يكن يتوقع أن يتسبب خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما دولتان حليفتان لواشنطن في شرق آسيا، بأزمة على مستوى التعامل مع كوريا الشمالية، والذي يظل أحد أهم الملفات على طاولة البيت الأبيض، منذ قدوم ترامب في 2017.
وأثار إلغاء كوريا الجنوبية اتفاقا رئيسيا لتبادل المعلومات مع اليابان خلافًا دبلوماسيًا متزايدًا مع واشنطن، يقول محللون إنه يضعف سياسة الرئيس ترامب في ملف كوريا الشمالية ويلقي بظلال من الشك على التحالف الثلاثي الذي يرتكز عليه الأمن الأمريكي عبر آسيا. اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية وفي
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جيرمي-كوربين

«العمال البريطاني» يعلن تأييده إجراء انتخابات عامة

أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، تأييده إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت، منوها في الوقت نفسه، بأن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، وفقا لـ"بي بي سي". وأضافت تشاكرابارتي: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليًا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
مقاتله سو 25 (1)

سقوط مقاتلة حربية روسية والبحث عن طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز "سو 25" أو "ب" في إقليم ستافروبل، فيما يجري البحث عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة، وفقا لـ"إنتر فاكس". وأضافت الوزارة أن الحادث وقع حين كانت الطائرة تقوم بتحليق تدريبي دوري، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: إن "الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث، وكيفية سقوط المقاتلة العسكرية.
نتنياهو

نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
طالبان

روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
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الكرملين

روسيا تدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف: "على جميع الأطراف خفض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وضبط النفس"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأضاف مورجولوف على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نؤيد لانخفاض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في نشاطها العسكري". وتابع: "لا توجد طرق كثيرة باستثناء الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة تلك القضايا التي تهم بعضنا البعض".
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
كيم

اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية

أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطور رؤوسًا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي بلاده، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يثبت ذلك هو المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. وأثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة لها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.
ترامب ومون وآبي

تجاهل ترامب خلاف سيول وطوكيو يصب في مصلحة شي وكيم

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستلغي اتفاقا لتبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان في الأشهر القليلة المقبلة، كجزء من حرب تجارية تزداد توترا بسبب العداء التاريخي بينهما. إلا أن قرار إلغاء الاتفاقية يمثل ضربة كبيرة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد لعقود في الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا، في الوقت الذي تم فيه كبح جماح النفوذ الصيني المتزايد. ويقول الخبراء إن الوضع هو مثال آخر على أن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على التحالفات القديمة للولايات المتحدة، أتاح فرصة لخصوم واشنطن للتأثير فيها.
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