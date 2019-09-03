خلاف كوريا الجنوبية واليابان يعرقل اتفاق ترامب وكيم

باتت الخلافات التي تهز العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، تعرقل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تسوية مع كوريا الشمالية في المستقبل

تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

ترامب وزعيم كوريا الشمالية

لم تعد موازين الأمور في ملف كوريا الشمالية في أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، الذي اختار أن يسير في نسق مزيج بين الدبلوماسية والتهديد السياسي في التعامل مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون، أملًا في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ترامب لم يكن يتوقع أن يتسبب خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما دولتان حليفتان لواشنطن في شرق آسيا، بأزمة على مستوى التعامل مع كوريا الشمالية، والذي يظل أحد أهم الملفات على طاولة البيت الأبيض، منذ قدوم ترامب في 2017.

وأثار إلغاء كوريا الجنوبية اتفاقا رئيسيا لتبادل المعلومات مع اليابان خلافًا دبلوماسيًا متزايدًا مع واشنطن، يقول محللون إنه يضعف سياسة الرئيس ترامب في ملف كوريا الشمالية ويلقي بظلال من الشك على التحالف الثلاثي الذي يرتكز عليه الأمن الأمريكي عبر آسيا. اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية وفي