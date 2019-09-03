تعرف على الكتب الأكثر مبيعا بدور النشر في أغسطس

تحرير:كريم محجوب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

صورة أرشيفية

كشف عدد من المكتبات ودور النشر المصرية، عن قائمة كتبها الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت تلك القوائم مؤلفات فكرية وتاريخية، وعناوين أدبية متنوعة، حيث جاءت في القائمة الأدبية لمكتبة "الكتب خان": "الوصايا" لعادل عصمت، "إفلات الأصابع" محمد خير،" طرق الرب" شادى لويس، "موسم صيد الغزلان" أحمد مراد، "منزل بلا أساطير" عمرو عافية، "تويا أشرف" العشماوى، "المرحوم" حسن كمال، "حالات ريم" عادل عصمت، "عائد إلى حيفا" غسان كنفانى، "طعم النوم" طارق إمام، وغيرها.

بينما تصدر القائمة التي أعلنتها دار الشروق، كتاب "40 أربعون" أحمد الشقيري، "شآبيب" أحمد خالد توفيق، "أوروبا تاريخ وجيز" جون هيرست، "1919" أحمد مراد، "ماذا حدث للمصريين" جلال أمين، "موسم صيد الغزلان" أحمد مراد، "من هم اليهود وما هى اليهودية" عبد الوهاب المسيرى، "عبث الأقدار" نجيب محفوظ، "كل رجال الباشا"