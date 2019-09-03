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تعرف على الكتب الأكثر مبيعا بدور النشر في أغسطس

تحرير:كريم محجوب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف عدد من المكتبات ودور النشر المصرية، عن قائمة كتبها الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت تلك القوائم مؤلفات فكرية وتاريخية، وعناوين أدبية متنوعة، حيث جاءت في القائمة الأدبية لمكتبة "الكتب خان": "الوصايا" لعادل عصمت، "إفلات الأصابع" محمد خير،" طرق الرب" شادى لويس، "موسم صيد الغزلان" أحمد مراد، "منزل بلا أساطير" عمرو عافية، "تويا أشرف" العشماوى، "المرحوم" حسن كمال، "حالات ريم" عادل عصمت، "عائد إلى حيفا" غسان كنفانى، "طعم النوم" طارق إمام، وغيرها.
بينما تصدر القائمة التي أعلنتها دار الشروق، كتاب "40 أربعون" أحمد الشقيري، "شآبيب" أحمد خالد توفيق، "أوروبا تاريخ وجيز" جون هيرست، "1919" أحمد مراد، "ماذا حدث للمصريين" جلال أمين، "موسم صيد الغزلان" أحمد مراد، "من هم اليهود وما هى اليهودية" عبد الوهاب المسيرى، "عبث الأقدار" نجيب محفوظ، "كل رجال الباشا"
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خالد-جلال

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لعام آخر

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقطاع على موقع "فيسبوك". ووجه جلال الشكر للوزيرة على ثقتها به، مضيفا: "هذه الثقة تجعلني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام؛ حتى تصل إلى كل طبقات المجتمع". يذكر أن خالد جلال تولى منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي في شهر أكتوبر لعام 2015.
نجيب-محفوظ

في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.
نجيب-محفوظ

«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
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نجيب-محفوظ

في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.
نجيب-محفوظ

«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
نجيب-محفوظ

أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
هدي-سلطان

الأخ والزوج.. هدى سلطان بين محمد فوزي وفريد شوقي

هدى سلطان.. وتد السينما المصرية، وأم الفنانين، وشقيقة محمد فوزي والمطربة هند علام، زوجة فؤاد الجزايرلي، وفريد شوقي، وحسن عبد السلام، المرأة المسالمة مكسورة الجناح، في "الشيخ حسن"، والضريرة في "بورسعيد"، والعاشقة الرومانسية في "المجد"، و"لواحظ" الغجرية طاغية الأنوثة في "امرأة في الطريق"، وفاطمة تعلبة في "الوتد"، وأم "حسن أرابيسك"، و"أمينة" الزوجة الخاضعة لـ"سي السيد" في "بين القصرين، والسكرية"، وغيرها من الأدوار التي تظل خالدة في تاريخ الفن المصري.
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