مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أسما شريف منير وابنتها لارا

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».

ونشرت المذيعة إنجى على صورا لها بصحبة ابنتها وهي توصلها إلى المدرسة، وعلقت عليها بالقول: «Back to school». وأعربت أسما شريف منير عن سعادتها بدخول ابنتها (لارا) المدرسة، ونشرت صورهما وعلقت عليها: «روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى ابتدائي،