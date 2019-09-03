الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي. وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني، وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلى الأدوار النهائية في البطولة.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى محمود الخطيب، والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي. ووصلت

وكان رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى محمود الخطيب، والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.



ووصلت بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أمس الإثنين، إلي دولة المغرب لخوض منافسات بطولة الأندية العربية رقم 31، التي تقام في مدينة أغادير خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري.



الأهلي حصل على لقب البطولة العربية العام الماضي، بعد الفوز بالمركز الأول، بينما احتل البحرين البحريني المركز الثاني، ويمثل الأهلي في البطولة 6 لاعبين هم : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وخالد عصر، ومحمد شومان، وعمر بدير، وشادي مجدي.

