المخللات مهمة.. جربي الزيتون بأنواعه في البيت
لا تقومي بفتح برطمان المخلل أكثر من مرة قبل مرور الوقت المطلوب لتخليل هذا النوع من المخلل، وذلك لا يتم دخول الهواء مما يتسبب في إفساد المخلل.
تحرير:آية أشرف
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الزيتون المخلل
المخللات من الأشياء الأساسية على السفرة والتي تساعد بشكل كبير على فتح الشهية، ولكن يجب تناولها باعتدال حتى لا تسبب في زيادة نسبة الأملاح في الجسم، منها العديد من الأنواع سواء كان جزر أو لفت أو باذنجان والزيتون والليمون المخلل أيضًا، الكثير منا يشتري المخلل ولكنه يتلف سريعًا في الثلاجة، لذلك يمكنك التفكير في كيفية إعداد بعض أنواع المخللات في المنزل بجودة مضمونة وتكلفة أقل أيضًا، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الزيتون المخلل بأنواعه..
الزيتون الأخضر
المكونات
زيتون أخضر
فلفل حار
ليمون
ملح
عصير ليمون
زيت زيتون
برطمان زجاجي او بلاستيك
طريقة التحضير:-
- اغسلي الزيتون في المياه جيدًا للتخلص من أي أتربة موجودة به.
- بالسكينة قومي بعمل شق بسيط في كل حبة من حبات الزيتون.
- اغسلي الليمون والفلفل الحار، ثم قطعي الليمون أرباع.
- جهزي البرطمان
الزيتون الأخضر
المكونات
زيتون أخضر
فلفل حار
ليمون
ملح
عصير ليمون
زيت زيتون
برطمان زجاجي او بلاستيك
طريقة التحضير:-
- اغسلي الزيتون في المياه جيدًا للتخلص من أي أتربة موجودة به.
- بالسكينة قومي بعمل شق بسيط في كل حبة من حبات الزيتون.
- اغسلي الليمون والفلفل الحار، ثم قطعي الليمون أرباع.
- جهزي البرطمان وتأكدي من نظافته جيدًا.
- ضعي الزيتون في البرطمان، ولكن احرصي على عدم وضع الكمية بأكملها، ثم ضعي طبقة من الليمون والفلفل، وهكذا حتى تنتهي من كمية الزيتون الموجودة لديكي.
- في وعاء ضعي الماء والملح واحرصي على تقليب الملح جيدًا في الماء، ثم ضعي الماء على الزيتون.
- ضعي طبقة من زيت الزيتون على وجه البرطمان لتساعد في عدم تلفه ووصول الهواء له.
- اغلقي البرطمان وضعيه في مكان مناسب، من أسبوعين إلى شهرحتى يكون جاهز للأكل.
الزيتون الأخضر المفرغ
المكونات
زيتون أخضر
ليمون
فلفل حار
ثوم
ملح
زيت زيتون
عصير ليمون
ماء
برطمان
طريقة التحضير:-
- تحتاجي لعمل هذا النوع من المخلل، شراء الزيتون الأخضر كبير الحجم.
- انزعي البذرة من داخله ولكن احرصي عدم تمزيقه.
- انقعي الزيتون في وعاء به ماء وذلك لمدة 3 أيام، مع الحرص على تغيير الماء بشكل يومي.
- جهزي الجزر وقشريه وابشريه قطع صغيرة، وكذلك الثوم قطعيه أجزاء صغيره.
- في البرطمان ضعي الزيتون ثم الفلفل الحار والليمون، وضيفي عصير الليمون أيضًا.
- ضعي الماء والملح على الزيتون.
- على الوجه ضعي زيت الزيتون وغلقي البرطمان واتركيه أسبوعين حتى يكون جاهز للأكل.
الزيتون الأسود
المكونات
كيلو زيتون أسود
زيت زيتون
ماء
ملح
طريقة التحضير:-
- اغسلي الزيتون جيدًا وقومي بعمل فتحات به من خلال سكين حادة.
- في وعاء ضعي الزيتون وضيفي له كمية من الماء تغطي الزيتون باكمله.
- غيري الماء من الزيتون لمدة مرتين في الأسبوع لمدة شهر حتى تتخلصي من طعم المرارة الموجودة في الزيتون.
الليمون المعصفر
المكونات
ليمون
عصفر
حبة البركة
زيت زيتون
شطة
عصير ليمون
ملح
طريقة التحضير:-
- عند شراء الليمون يجب التركيز على الليمون الأصفر كبير الحجم.
- اغسلي الليمون ثم ضعيه في ماء واتركيه على النار حتى الغليان.
- غيري الماء على الليمون لمدة يومين للتخلص من أي مرارة به.
- جهزي عصير الليمون واحتفظي بالقشر، أو ضعيه عند سلق الليمون في الخطوة الأولى.
- جهزي خليط حشو الليمون، وهو عبارة عن الملح الخشن مع العصفر وحبة البركة والشطة وعصير الليمون، اخلطي كافة المكونات حتى التأكد من تجانسها جميعًا.
- احشي الليمون بالخليط السابق من العصفر والملح، ثم نضع الليمون في برطمان نظيف.
- ضعي عصير اليمون وزيت الزيتون، واغلقي البرطمان جيدًا واحتفظي به في المطبخ من أسبوع لـ 10 أيام وبعد ذلك سيكون جاهز للأكل.
- ضعي الزيتون في مصفاه للتخلص من أي مياه به، ثم نغسله بالماء.
- في برطمان نظيف نضع الزيتون والملح ونضيف زيت الزيتون على الوجه، ونترك البرطمان في مكان دافئ لمدة يومين واحرصي على تحريكة باستمرار.