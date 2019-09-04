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المخللات مهمة.. جربي الزيتون بأنواعه في البيت

لا تقومي بفتح برطمان المخلل أكثر من مرة قبل مرور الوقت المطلوب لتخليل هذا النوع من المخلل، وذلك لا يتم دخول الهواء مما يتسبب في إفساد المخلل.
تحرير:آية أشرف ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
المخللات من الأشياء الأساسية على السفرة والتي تساعد بشكل كبير على فتح الشهية، ولكن يجب تناولها باعتدال حتى لا تسبب في زيادة نسبة الأملاح في الجسم، منها العديد من الأنواع سواء كان جزر أو لفت أو باذنجان والزيتون والليمون المخلل أيضًا، الكثير منا يشتري المخلل ولكنه يتلف سريعًا في الثلاجة، لذلك يمكنك التفكير في كيفية إعداد بعض أنواع المخللات في المنزل بجودة مضمونة وتكلفة أقل أيضًا، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الزيتون المخلل بأنواعه..
الزيتون الأخضر المكونات زيتون أخضر فلفل حار ليمون ملح عصير ليمون زيت زيتون برطمان زجاجي او بلاستيك طريقة التحضير:- - اغسلي الزيتون في المياه جيدًا للتخلص من أي أتربة موجودة به. - بالسكينة قومي بعمل شق بسيط في كل حبة من حبات الزيتون. - اغسلي الليمون والفلفل الحار، ثم قطعي الليمون أرباع. - جهزي البرطمان
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