تحدي الـSUV| من يربح «توسان» أم «قشقاي» أم «تيفولي»؟

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار 3 من أبرز السيارات الكروس أوفر الرياضي في مصر

تحرير:كريم ربيع ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

صراع شركات السيارات بالسوق المصري يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. نرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات ثلاث من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، وهي «هيونداي توسان، نيسان قشقاي، وسانج يونج تيفولي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.

هيونداي توسان واحدة من أكثر مركبات SUV متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية في مصر مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلي، حيث تصدرت السيارة الكورية قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بواقع 2847 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس

هيونداي توسان

واحدة من أكثر مركبات SUV متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية في مصر مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلي، حيث تصدرت السيارة الكورية قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بواقع 2847 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتبلغ أسعار الفئة الأولى من السيارة الكورية في مصر قيمة 424.9 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 443.9 ألف، والفئة الثالثة بقيمة 474.9 ألف جنيه، وسعر الفئة الرابعة بنحو 529.9 ألف، والفئة الخامسة بـ544.9 ألف جنيه.

يتوافر للسيارة خياران للمحركات، الأول متاح للفئات الأربع الأولى من السيارة وهو محرك جاما GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود بسعة 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 130 حصانا عند 6300 دورة فى الدقيقة، بينما يصل عزمه الأقصى إلى 161 نيوتن -متر عند 4850 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أوتوماتيكي لست سرعات فى الفئات الأربع الأولى للسيارة.

تعتمد السيارة على محرك ذى شاحن تربو T-GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود تبلغ سعته 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 175 حصانا عند 5500 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 265 نيوتن -متر عند 1500-4500 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة للعجلات فى الفئات المزودة بهذا المحرك من خلال ناقل أوتوماتيكي مزدوج الخانق لسبع سرعات. وتصل سعة خزان الوقود فى السيارة إلى 62 لترا.

نيسان قشقاي

أصبحت نيسان قشقاي أحد أبرز موديلات SUV المدمجة فى مصر، وتمتلك السيارة مجموعة من المقومات التي تساعدها على الحصول على مكانة جيدة في السوق المحلي، حيث تتمتع بتصميم جيد طرأت عليه بعض التغييرات فى المصابيح الأمامية وحاجزي الصدمات ومصابيح الضباب.

وتعد قشقاي إحدى أفضل السيارات فى فئتها من حيث مقاومة الهواء، مما يسهم في تقليل استهلاكها للوقود.

تتوافر السيارة محليا بثلاث فئات مختلفة التجهيز، يبلغ سعر الفئة الأولى 404 آلاف جنيه، والفئة الثانية بـ435 ألف جنيه، والثالثة بـ465 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى تبلغ قوته 117 حصانا عند 4500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 190 نيوتن -متر عند 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل سرعات CVT متغير النسب بشكل مستمر. ويتميز المحرك بتقنية عالية وأداء قوى علاوة على توفير فى استهلاك الوقود.

تأتي قشقاي بنظام تعليق مطور عن سابقتها ليناسب الطرق أكثر، مما يجعل السيارة أكثر مرونة في الالتفاف حول نفسها، مع عجلة قيادة باور سترينج، كما أنها مزودة بالعديد من وسائل الأمان، منها فرامل مانعة للانزلاق ABS، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، و4 وسائد هوائية، مع نظام HSA المانع للتراجع عند الوقوف على المرتفعات، خاصية التحكم النشط في القيادة تُوفّر لك التعامل بثقة أثناء الانعطاف من خلال ضبط قوة الفرامل لكل عجلة للمساعدة في جعل السيارة في المسار المطلوب بسلاسة وتحت السيطرة عند استخدام الفرامل.

وفيما يخص التجهيزات، فهي مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي «مزدوج»، بلوتوث للرد على الهاتف والتحكم الصوتي، عجلة قيادة متعددة الأغراض، مثبت سرعة، مصابيح إضاءة نهارية نظام تأمين للسيارة مزود بخاصية منع تشغيل المحرك، جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، مقاعد من الجلد، خاصية التتبع للمنزل، ضبط المقعد الأمامي يدويا، سقف بانوراما.

سانج يونج تيفولي

تعد سيارة تيفولي هي الفئة الوحيدة التي قامت شركة سانج يونج الكورية -رابع أكبر شركة تصنيع سيارات في كوريا- بطرحها في السوق المصري العام الجاري، وتأتي تيفولي بـ6 إصدارات، هي «A/T COMFORT 1.6 ، A/T XLV COMFORT 1.6، A/T STYLE 1.6، A/T SPORT 1.6، A/T XLV LUXURY 1.6، وA/T XLV LUXURY 4WD 1.6».

بأسعار رسمية تبدأ من 310.000 جنيه، و320.000 جنيه، 335.000 جنيه، و360.000 جنيه، و365.000 جنيه، و385.000 جنيه، على التوالي.

وحققت تيفولي نجاحًا كبيرًا داخل كوريا وخارجها، حيث بلغ طول السيارة 4195 مللي متر وبلغ عرضها 1795 مللي متر، بينما وصل ارتفاع تيفولي الكلي إلي 1600 مللي متر وطول قاعدة العجلات يبلغ 2600 مللي متر. كما امتلكت مساحة تخزين خلفية سعتها 423 مللي متر، وهي مساحة كبيرة للغاية.

تعتمد تيفولي على محرك سعته 1600 CC بخاصية الحقن الذاتي والإلكتروني للوقود، مزود بـ16 صبابا داخليا للوقود، أربعة سلندرات، بقوة 128 حصانا، عند دوران المحرك على أقصى سرعة دوران يستطيع الوصول لها وهي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة، كما أنه يبلغ عزمه الأقصى نحو 160 نيوتن لكل متر، عند وصول المحرك إلى سرعة دوران تبلغ 4600 لفة في الدقيقة الواحدة.

وتزود تيفولي الكروس أوفر بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات، لتستطيع السيارة الوصول إلى السرعة القصوى لها وهي 170 كيلو مترا في الساعة الواحدة من خلال معدل التسارع الخاص بها والتي تبلغ 12 ثانية، حيث تحتاج تيفولي إلى تلك المدة بداية من تحركها من وضع الثبات وحتى الوصول إلى سرعة مائة كيلو متر في الساعة.

مزودة بنظام الفرامل المطوّر كليا ABS والذي يساعد على تحقيق استجابة أسرع وأكثر توازنا بالنسبة للفرامل بمجرد الضغط على الدواسة المخصصة للمكابح، كما أنها تحتوي على خاصية التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD والتي تساعد على حفظ ثبات السيارة واتزانها على الطريق عند إيقاف تيفولي بشكل مفاجئ أثناء سيرها على سرعة عالية.

يؤخذ على السيارة أنها لا تمتلك وسادات هوائية للركاب سوى للسائق فقط، المقاعد الأمامية جميعها يدوية وليست كهربائية، المرايات الجانبية على الرغم من كونها كهربائية ومزودة بإشارات ضوئية مثبتة عليها من الخارج فإنها يدوية التحكم، حيث يتم طيها وفتحها بشكل يدوي، بخلاف أن المصابيح الأمامية للسيارة غير مزودة بإضاءات زينون شديدة الإضاءة أو مصابيح LED كما أنها غير حساسة ضد الإضاءة، أي أنها يتم تشغيلها وإيقافها بشكل يدوي.