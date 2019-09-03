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تحدي الـSUV| من يربح «توسان» أم «قشقاي» أم «تيفولي»؟

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار 3 من أبرز السيارات الكروس أوفر الرياضي في مصر
تحرير:كريم ربيع ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هيونداي توسان تتصدر مبيعات الـSUV
هيونداي توسان تتصدر مبيعات الـSUV
صراع شركات السيارات بالسوق المصري يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. نرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات ثلاث من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، وهي «هيونداي توسان، نيسان قشقاي، وسانج يونج تيفولي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
هيونداي توسان واحدة من أكثر مركبات SUV متعددة الاستخدامات الرياضية الخدمية في مصر مبيعا فى مصر، وأكثرها شعبية فى السوق المحلي، حيث تصدرت السيارة الكورية قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بواقع 2847 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس
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القوة لا تكفي.. سيارات قد لا تراها العام المقبل

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من السيارات ثم اختفت، وذلك على الرغم من الإمكانات الفنية الهائلة التي تتمتع بها، إلا أن الفيصل في استمرارها هو توجهات الجمهور ومدى اقتناعه بإمكانات تلك السيارات، سواء على مستوى القيمة السوقية أو الشكل الخارجي. وخلال الوقت الحالي، تظهر العشرات من الموديلات التي يمكن اعتبارها جيدة على المستوى الفني والتطوير التكنولوجي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لاستمرارها للعام المقبل في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم لم تحظ بقبول جماهيري كبير خلال الوقت الحالي.
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صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
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أهمها أودي.. أفضل شركات السيارات الأوروبية

تراهن -دومًا- الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات على العديد من الإمكانات الفنية والتصميم الخارجي الجذاب، والتي بدورها تمنحها شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تفضل الاعتمادية والجمع بين العديد من المميزات الفنية والشكلية في السيارة. وعلى مدى تاريخ طويل، استطاعت مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية أن تصنع لنفسها شعبية ضخمة، وذلك بفضل ما أنتجته من موديلات نالت إعجاب الجمهور بشكل استحق الانتباه ومتابعة أخبارها وإصداراتها بشكل مستمر في الأسواق العالمية.
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صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
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تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.
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بـ300 ألف جنيه.. صراع شرس بين «داستر» و«تيفولي»

صراع شركات السيارات بالسوق المصرية يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعار تنافسية. نرصد في التقرير التالي، مواصفات وإمكانات رينو داستر وسانج يونج تيفولي، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأراضي وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة.
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فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
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