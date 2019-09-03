إرهاب

قتيل و11 مصابا في تفجير انتحاري بمدينة أعزاز السورية

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
تفجير سوريا
تفجير سوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل ومصابين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأضاف المرصد أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بإصابات متفاوتة. وتمكنت القوى الأمنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في وقت سابق، من إلقاء القبض على خلية مسؤولة عن عدة تفجيرات ضربت مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة تركيًّا والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وخلفت الكثير من الدمار.
وجرى اعتقال ما لا يقل عن 7 أشخاص من قبل قوى الأمن العام في إعزاز وبعد التحقيق معهم تبين أنهم مسؤولون عن عدة تفجيرات ضربت المدينة، أهمها انفجار سيارة مفخخة أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي بمنطقة سوق الحدادين بالقرب من مسجد المتيم وسط مدينة أعزاز. ويأتي التفجير الحالي بعد أقل من
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الشرطه-المكسيكيه (2)

5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
الامن-التونسي

هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر اتعقادها في منتصف سبتمبر الجاري، كانت تونس على موعد مع حادث إرهابي جديد، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وأوضحت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة، بحسب سكاي نيوز.
بوكو-حرام

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
داعش

البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، انتهاء تنظيم داعش الإرهابي بصفة شبه نهائية في أوقار تمركزها داخل سوريا والعراق، فإن تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بدت غير واثقة تمامًا من ذلك. وبدا من الواضح أن البنتاجون لديه شكوك حول انتهاء داعش بشكل تام، متوقعًا أنه لا يزال لدى التنظيم الإرهابي الذي برز بقوة عام 2013، القدرة على تجميع قواه في بعض البلدان التي كان له وجود مؤثر وظاهر فيها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها سوريا.
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