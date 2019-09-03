تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.

وصفت مرافعة النيابة المتهمين بأنهم جماعة كذبت وزعمت زورا وبهتانا أنها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، وسموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، إلا أنهم أكثروا في مصر الفساد، فصب عليهم ربهم من العذاب. ترافع ممثل نيابة أمن الدولة أمام المحكمة قائلا: «سيدي الرئيس، لقد مرت السنون حتى جاءت يناير 2011 وجاء قرار