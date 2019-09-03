وقفة للعاملين بمستشفى حميات للانضمام للتأمين الشامل

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

وقفة العاملين مستشفى حميات بورسعيد

نظم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحميات في محافظة بورسعيد، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المستشفى بشارع الثلاثيني، للمطالبة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب المشاركون بالوقفة، من أطباء وممرضات وإداريين، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءته ليكون مهيئا لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة، فضلًا عن حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.

وتضم منظومة التأمين الشامل بمرحلتها الأولى ببورسعيد حتى الآن 25 وحدة صحية للرعاية الأولية، بالإضافة إلى 7 مستشفيات وهي: "السلام بورسعيد، الحياة بورفؤاد، الرمد التخصصي، أطفال النصر التخصصي، التضامن، النساء والولادة، ومستشفى الزهور التخصصي". والجدير بالذكر أنه يتم ضم أي مستشفى أو وحدة صحية للتأمين الشامل