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وقفة للعاملين بمستشفى حميات للانضمام للتأمين الشامل

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
وقفة العاملين مستشفى حميات بورسعيد
وقفة العاملين مستشفى حميات بورسعيد
نظم الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحميات في محافظة بورسعيد، وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المستشفى بشارع الثلاثيني، للمطالبة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. وطالب المشاركون بالوقفة، من أطباء وممرضات وإداريين، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءته ليكون مهيئا لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة، فضلًا عن حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.
وتضم منظومة التأمين الشامل بمرحلتها الأولى ببورسعيد حتى الآن 25 وحدة صحية للرعاية الأولية، بالإضافة إلى 7 مستشفيات وهي: "السلام بورسعيد، الحياة بورفؤاد، الرمد التخصصي، أطفال النصر التخصصي، التضامن، النساء والولادة، ومستشفى الزهور التخصصي". والجدير بالذكر أنه يتم ضم أي مستشفى أو وحدة صحية للتأمين الشامل
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد، لتعمل جميع هيئات إدارة المنظومة نحو توفير الخدمة الصحية والعلاجية إلى نحو 920 ألف مواطن من أبناء محافظة بورسعيد. وأعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، في تقرير لها اليوم، عن تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء المحافظة، وفتح 135 ألفًا و372 ملفا عائليا إلكترونيا، أي ما يعادل 441 و987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة في جميع أنحاء بورسعيد.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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