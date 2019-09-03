القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

صورة أرشيفية

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.

كانت معلومات وردت لإدارة العلاج الحر، بقيام شخص يدعي صفة طبيب من بفتح عيادة طبية يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة عقب تشكيل حملة تمكنت من ضبط الطبيب المزيف ويدعى "أ.م.ع"، 34 سنة. وتبين عدم وجود تراخيص للعيادة التي يديرها، وانتحاله صفة طبيب لمزاولة مهنة الطب دون الحصول على تصريح، فيما ثبت من