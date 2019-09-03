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طفرة بالخدمات.. خطة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي مهمتها تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة خلال مواعيد محددة
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
الجمارك - صورة أرشيفية
الجمارك - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لهذا من دور كبير فى إحداث إنفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوع يش نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولي وزارة المالية.
وخلال الاجتماع، الذي جاء بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات التيسيرية فى إطار السعى لإحراز تقدم في ملف الإفراج الجمركي، استعرض معيط، دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية،
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مجلس-النواب

تخوف برلماني من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار الجمركي

أشاد أعضاء مجلس النواب بقرار مصلحة الجمارك، بتحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره في البنك المركزي على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وأبدى النواب خوفهم في نفس الوقت من عدم الرقابة على الأسواق، خاصة في حالة استغلال البعض للقرار ورفع أسعار بعض السلع، إذ قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات لـ"التحرير"، إن القرار في ظاهره جيد وإيجابي، لكنه يخشى أن يكون قد اتخذ دون دراسة مستفيضة من جانب الحكومة.
صناعة الذهب

راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.
مجوهرات (2)

إعلان موعد التقديم لمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بنفس أهمية تطوير التعليم العام، وهناك تركيز على منظومة المدارس التكنولوجيا وتم تطبيقها من سنة، والهدف الأساسى من هذه المدارس تغيير رؤية المجتمع وتحضير أجيال جديدة لسوق عمل واعد بشكل كبير، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المدارس التكنولوجية تركز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

نائب يطالب بالتوعية بمبادرة «نحو الغاز الطبيعي»

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض ميسرة بأقل فائدة وأطول فترة سداد لمالكى السيارات لتحويلها إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، خطوة جديدة لإنجاح مبادرة "نحو الغاز الطبيعى"، مضيفا أن المبادرة ستساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل، بالإضافة إلى إقامة 50 منفذا لتجارة الزيوت المتخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل.
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خطة لإنشاء 1000 مصنع.. فمن يُحيي المصانع المغلقة؟

تسعى الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومن ضمنها مبادرة إنشاء 1000 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على دعم الصناعة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، وبما يسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وزير-الماليه

معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
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