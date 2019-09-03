رياضة

استنساخ جوزيه.. القنبلة التي انفجرت في وجه الخطيب

بعد زيادة عدد المتابعين للسوشيال ميديا وإطلاعهم على ما يحدث بالدوريات الأوروبية أصبح لديهم القدرة على إدراك المدرب الجيد من الفارغ الذي لا يمتلك جديدا يقدمه لناديهم
تحرير:صلاح يحيى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
جوزيه وفايلر
جوزيه وفايلر
من المؤكد أن واحدة من أهم فوائد التطور التكنولوجى فى وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت فى السنوات الأخيرة، هى زيادة الوعى لدى المتابعين وتطور قدرتهم على المتابعة وتحليل الأمور بشكل أكبر مما كانوا عليه قديمًا، ويكفى أن أى متابع بإمكانه من خلال الإنترنت الوصول إلى أى معلومة بسهولة، والبحث عن تفاصيل دقيقة تحقق له هدفه. فالوعى الذى زاد لدى المتابعين يحمل الكثير من العناصر التى تجيب عن السؤال الذى يشغل بال قطاع عريض من جماهير النادى الأهلى حول لماذا انفجر بركان الغضب الشديد بعد إعلان التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد؟
تفوق زملكاوى ما زاد من الصدمة لدى الجماهير الأهلاوية أنهم كانت لديهم ثقة مختلفة هذه المرة ليس فى محمود الخطيب رئيس النادي، الذى خذلهم فى أكثر من مرة فى اختياراته السابقة للمدربين، ولكن لوجود الدكتور طه إسماعيل الخبير الكروى فى لجنة تخطيط الكرة، وتوسموا خيرًا فى قدرته على وضع النادى على الطريق الصحيح
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سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
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الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي. وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني، وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلى الأدوار النهائية في البطولة.
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إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
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مرتضى منصور: الخطيب يقلدني.. وفارق كبير بيني وبينه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن فريق الاتحاد السكندري بذل كل جهده خلال مواجهة الفريقين حتى يفوز ويتأهل لنهائي كأس مصر، لكنه رغم الخسارة تحلى بالروح الطيبة بعد المباراة. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أنه قام بتلقين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عندما طالب بعض الجماهير التي قامت بسب النادي الأحمر بالكف عن تلك الهتافات، معلقًا: «أنا كل يوم بقدم للخطيب درس، فيه فرق بين معهد تعاون، ورئيس المحكمة والمستشار».
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مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

«اصحوا إحنا الأهلي».. رسالة الجماهير لمجلس الخطيب

قام عدد كبير من جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتدشين هاشتاج "اصحوا إحنا الأهلي" ردا على تغريدات رانيا علواني، عضو مجلس إدارة الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، والتي هاجمت من خلالها بعض الجماهير التي انتقدت اختيار مجلس الإدارة للمدير الفني الجديد لفريق الكرة. هاشتاج جماهير الأهلي تضمن العديد من التعليقات القوية التي حملت انتقادات حادة وعنيفة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب؛ بسبب الاختيار الذي وصفوه بالسيئ وغير اللائق بتاريخ ومكانة الأهلي، وكذلك ردا على طريقة وأسلوب رانيا علواني.
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زكريا ناصف يثير غضب جماهير الأهلي بعد صورة فايلر

أكد زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، هو مشروع، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة لمدرب الأهلي الجديد، معلقًا عليها مشروع.
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