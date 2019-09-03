قائمة أفلام «قرطاج».. هند صبري تنافس بـ«نورا تحلم»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة جديدة من مهرجان قرطاج السينمائي، ولكن هذه المرة بدون رئيسها نجيب عياد الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، وبدأ المهرجان فى الإفصاح عن تفاصيله

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هند صبري

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذى ستنطلق فعالياته يوم 26 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر 2019، عن قائمة الأفلام التونسية التى تم انتقاؤها من قبل لجان مستقلة للمشاركة فى المسابقات الرسمية للدورة المقبلة، ويبلغ عددها 12 فيلما، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار 3 أفلام، في مقدمتها "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA ومستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها.

ويقوم ببطولة فيلم "نورا تحلم" النجمة التونسية هند صبري، وإلى جانبها كل من: لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وسيف الدين الظريف وجمال ساسي، وغيرهم. وينافس في نفس المسابقة فيلما "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى إنتاج CINETELEFILMS، و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى إنتاج NOUVEAU FILM. وفى مسابقة الأفلام