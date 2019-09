قائمة أفلام «قرطاج».. هند صبري تنافس بـ«نورا تحلم»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة جديدة من مهرجان قرطاج السينمائي، ولكن هذه المرة بدون رئيسها نجيب عياد الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، وبدأ المهرجان فى الإفصاح عن تفاصيله

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذى ستنطلق فعالياته يوم 26 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر 2019، عن قائمة الأفلام التونسية التى تم انتقاؤها من قبل لجان مستقلة للمشاركة فى المسابقات الرسمية للدورة المقبلة، ويبلغ عددها 12 فيلما، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار 3 أفلام، في مقدمتها "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA ومستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها.

ويقوم ببطولة فيلم "نورا تحلم" النجمة التونسية هند صبري، وإلى جانبها كل من: لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وسيف الدين الظريف وجمال ساسي، وغيرهم. وينافس في نفس المسابقة فيلما "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى إنتاج CINETELEFILMS، و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى إنتاج NOUVEAU FILM. وفى مسابقة الأفلام

وينافس في نفس المسابقة فيلما "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى إنتاج CINETELEFILMS، و"قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى إنتاج NOUVEAU FILM.

وفى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة يشارك True Story للمخرج أمين لخنش إنتاج ULYSSON وANTWORKS وCharter للمخرج صبرى بوزيد إنتاج BAHAMUT FILMS و"هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى إنتاج GODOLPHIN FILMS و"سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى إنتاج AUDIMAGE.

أما فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فتم اختيار "Hanted Past" للمخرجة فاطمة الرّياحى إنتاج "الجزيرة الوثائقية"، و"على العارضة" لسامى التليلى إنتاج NOMADIS IMAGES وMILLE ET UNE PRODUCTIONS وFathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard للمخرجة وداد الزغلامي إنتاج ULYSSON.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة اختارت اللجنة فيلمين هما: "أهل الكهف" للمخرج فخري الغزال إنتاج ROSA LUXEMBURG STIFTUNG، و"من طين" ليونس بن سليمان إنتاج CINE Par’Court.

وتم اختيار هذه الأفلام من ضمن 40 فيلما بين روائى ووثائقى طويل وقصير قُدمت للمهرجان، وتكونت لجنة مشاهدة الأفلام الروائية من السينمائيين: أنيسة البراق وأمنة القلى وكريم حمودة وحمادى عرافة وخميس خياطى، وتكونت لجنة مشاهدة الأفلام الوثائقية من: محمد حداد ومحسن فريجى وخالد عقربى وألفة شقرون وأمين بوخريص.

وقررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس.

وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.

نجيب عياد ولد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة، وفي عام 1998، أسس شركة الضفاف التي من أفلامها "أوديسة" الذي أخرجه إبراهيم باباي سنة 2003، و"ملائكة الشيطان" إخراج أحمد بولان سنة 2007. وقد أنتجت شركته عددا من المسلسلات التليفزيونية، آخرها مسلسلا ''ناعورة الهواء''، و''فلاش باك''، كما ترأس العديد من المهرجانات السينمائية، منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، توفي عن عمر ناهز 66 عاما، في منزله وسط العاصمة التونسية بسكتة قلبية.