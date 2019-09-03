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سقوط مقاتلة حربية روسية والبحث عن طياريها

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
سو 25
سو 25
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز "سو 25" أو "ب" في إقليم ستافروبل، فيما يجري البحث عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة، وفقا لـ"إنتر فاكس". وأضافت الوزارة أن الحادث وقع حين كانت الطائرة تقوم بتحليق تدريبي دوري، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: إن "الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث، وكيفية سقوط المقاتلة العسكرية.
يُذكر أن حادث تحطم المقاتلة العسكرية الروسية ليس الأول، حيث وقع حادث يوم 25 ديسمبر 2016، حينما اختفت طائرة عسكرية روسية من طراز توبوليف "تو 154" تابعة لوزارة الدفاع الروسية، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار سوتشي الدولي في طريقها إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا تحمل 92 شخصًا بينهم ضباط وعسكريون، ومجموعة
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