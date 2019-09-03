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«العمال البريطاني» يعلن تأييده إجراء انتخابات عامة

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
جيرمي كوربين
جيرمي كوربين
أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، تأييده إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت، منوها في الوقت نفسه، بأن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، وفقا لـ"بي بي سي". وأضافت تشاكرابارتي: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليًا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
ويسعى رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن بحلول 31 أكتوبر المقبل، حتى ولو اقتضى ذلك خروجها بدون أي اتفاق، خصوصا بعد أن لعب دورًا كبيرًا في إنجاح الاستفتاء على ذلك قبل نحو عامين. كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن
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مقاتله سو 25 (1)

سقوط مقاتلة حربية روسية والبحث عن طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز "سو 25" أو "ب" في إقليم ستافروبل، فيما يجري البحث عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة، وفقا لـ"إنتر فاكس". وأضافت الوزارة أن الحادث وقع حين كانت الطائرة تقوم بتحليق تدريبي دوري، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: إن "الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث، وكيفية سقوط المقاتلة العسكرية.
ترامب وكيم

خلاف كوريا الجنوبية واليابان يعرقل اتفاق ترامب وكيم

لم تعد موازين الأمور في ملف كوريا الشمالية في أيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، الذي اختار أن يسير في نسق مزيج بين الدبلوماسية والتهديد السياسي في التعامل مع زعيم بيونج يانج كيم جونج أون، أملًا في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. ترامب لم يكن يتوقع أن يتسبب خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان، وهما دولتان حليفتان لواشنطن في شرق آسيا، بأزمة على مستوى التعامل مع كوريا الشمالية، والذي يظل أحد أهم الملفات على طاولة البيت الأبيض، منذ قدوم ترامب في 2017.
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نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
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روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
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بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
جون بيركو

رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
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