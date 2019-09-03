«العمال البريطاني» يعلن تأييده إجراء انتخابات عامة

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

جيرمي كوربين

أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، تأييده إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت، منوها في الوقت نفسه، بأن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، وفقا لـ"بي بي سي". وأضافت تشاكرابارتي: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليًا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ويسعى رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن بحلول 31 أكتوبر المقبل، حتى ولو اقتضى ذلك خروجها بدون أي اتفاق، خصوصا بعد أن لعب دورًا كبيرًا في إنجاح الاستفتاء على ذلك قبل نحو عامين. كان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن