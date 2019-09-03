القاهرة السينمائي يمنح جائزة فاتن حمامة لتيري جيليام

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

تيري جيليام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج والممثل والكاتب البريطاني تيري جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله وتقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحدا من أهم مخرجي العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا، 20 نوفمبر المقبل، وقال رئيس المهرجان، محمد حفظى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن (جيليام) مخرج عبقري يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية.

وأضاف المنتج محمد حفظي أن مهرجان القاهرة، يفخر بمنح (جيليام) تكريما عن مجمل أعماله الرؤيوية وتتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية والتي يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلما منها «برازيل» الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم The Man Who Killed Don Quixote. من جانبه، أبدى