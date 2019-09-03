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القاهرة السينمائي يمنح جائزة فاتن حمامة لتيري جيليام

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
تيري جيليام
تيري جيليام
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج والممثل والكاتب البريطاني تيري جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله وتقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحدا من أهم مخرجي العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا، 20 نوفمبر المقبل، وقال رئيس المهرجان، محمد حفظى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن (جيليام) مخرج عبقري يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية.
وأضاف المنتج محمد حفظي أن مهرجان القاهرة، يفخر بمنح (جيليام) تكريما عن مجمل أعماله الرؤيوية وتتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية والتي يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلما منها «برازيل» الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم The Man Who Killed Don Quixote. من جانبه، أبدى
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تفاصيل ملتقى «ميدفست السينمائي» بمحافظات الصعيد

يعرض ملتقى ميدفست - مصر السينمائي على مدى 5 أيام، أفلاما قصيرة من 5 دول مختلفة في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن هذه الأفلام: المصرية "صباح الفل، ابن بنوت، ورسالة لوالدي"، الأمريكية: "Push، Con Madre، Karouma"، ومن أيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم "أمنية"، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا، وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاث.
جولي-آندروز

من هي جولي آندروز التي كرمها «فينيسيا» بإنجاز العمر؟

حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".
تامر-حسنى (6)

إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.
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جولي-آندروز

من هي جولي آندروز التي كرمها «فينيسيا» بإنجاز العمر؟

حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".
أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
رامي- مالك (2)

رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
محمد-حفظي-ويوسف-شريف-رزق-الله-مهرجان-القاهرة-السينمائي

القاهرة السينمائي ينظم ورشة لتطوير السيناريو

تنظم أيام القاهرة لصناعة السينما فى الفترة من 21- 26 نوفمبر بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر، تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، كافة المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية من خلال استمارة إلكترونية.
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