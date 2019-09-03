مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

صورة أرشيفية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة المركز. بالانتقال والفحص، تبين غرق المدعو «فؤاد سلامة حسين» 21 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة