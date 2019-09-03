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رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

ينص الاتفاق على أنه في مقابل انسحاب القوات الأمريكية تتعهد طالبان ألا تستخدم أفغانستان مرة أخرى كقاعدة للجماعات المسلحة التي تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
طالبان
طالبان
في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
الهجوم الذي استهدف الأجانب حصد أرواح المدنيين الأفغان، وهو ما دفع السلطات إلى اصطحاب نحو 400 أجنبي إلى خارج المنطقة مع تصاعد الغضب في الشوارع، حيث أشعل السكان المحليون النار في الإطارات وسدوا طريقا رئيسيا مطالبين الأجانب بمغادرة المنطقة إلى الأبد. ويبرز الهجوم، وهو الثالث خلال عدة أيام، المخاوف من أن
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خفر السواحل بامريكا

مقتل 8 أشخاص جراء حريق في قارب سياحي بكاليفورنيا

أكدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في قارب أثناء رحلة سياحية مدتها ثلاثة أيام لأنشطة الغطس، بحسب وكالة "د ب أ". وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربارا، بيل براون، في مؤتمر صحفي، إنه تم انتشال 4 جثث، كما تم رصد 4 جثث أخرى في قاع المحيط قرب القارب الغارق.
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ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
مايك-بومبيو

واشنطن توضح سبب زيارة بومبيو إلى بروكسل

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الإثنين، أسباب الزيارة التي سيقوم بها الوزير مايك بومبيو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وذكرت أورتاجوس، أن الزيارة تستهدف بحث العلاقات والتعاون عبر الأطلسي، من خلال لقاء المسئولين الأوروبيين في إطار دعم وتنسيق الأولويات المشتركة، وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج.
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مثل هذا اليوم.. تركيب أول ماكينة صرف آلي في أمريكا

في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في عام 1921: الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.
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انفجار

انفجار ضخم قرب السفارات والأبنية الحكومية بأفغانستان

قال مراسلون لوكالة "رويترز" إن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا. يأتي ذلك في ظل تأكيد مسؤولين أفغان أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان.
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ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
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نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
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الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة جرينلاند «مش للبيع»

قال وزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، أكبر جزيرة في العالم، إن الجزيرة الدنماركية، ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء جرينلاند، بحسب "رويترز". وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع". فيما اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، الخبر مجرد "كذبة أبريل" وجاءت في غير موعدها تماما". وناقش ترامب مع مساعديه ومستشاريه فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز".
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