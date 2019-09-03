إرهاب

رغم الاتفاق مع أمريكا.. طالبان لن تغير أفكارها

ينص الاتفاق على أنه في مقابل انسحاب القوات الأمريكية تتعهد طالبان ألا تستخدم أفغانستان مرة أخرى كقاعدة للجماعات المسلحة التي تسعى لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
طالبان
طالبان
في الوقت الذي كان يستمع فيه المواطنون الأفغان لمقابلة تليفزيونية، تم الكشف خلالها عن الخطوط العريضة لاتفاق سلام الذي توصل له قادة حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة، يمهد لإنهاء الحرب الأفغانية التي اندلعت منذ نحو 18 عاما، هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول. وتبنت "طالبان" الهجوم الذي استخدم فيه جرار مفخخ بقنبلة، واستهدف مجمعا سكنيا يضم مواطنين أجانب، خارج المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 119 آخرين على الأقل.
الهجوم الذي استهدف الأجانب حصد أرواح المدنيين الأفغان، وهو ما دفع السلطات إلى اصطحاب نحو 400 أجنبي إلى خارج المنطقة مع تصاعد الغضب في الشوارع، حيث أشعل السكان المحليون النار في الإطارات وسدوا طريقا رئيسيا مطالبين الأجانب بمغادرة المنطقة إلى الأبد. ويبرز الهجوم، وهو الثالث خلال عدة أيام، المخاوف من أن
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تفجير-فى-سوريا

قتيل و11 مصابا في تفجير انتحاري بمدينة أعزاز السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيل ومصابين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأضاف المرصد أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بإصابات متفاوتة. وتمكنت القوى الأمنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في وقت سابق، من إلقاء القبض على خلية مسؤولة عن عدة تفجيرات ضربت مدينة إعزاز الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة تركيًّا والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وخلفت الكثير من الدمار.
الشرطه-المكسيكيه (2)

5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
الامن-التونسي

هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

في الوقت الذي انطلقت فيه الحملات الانتخابية في البلاد للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقرر اتعقادها في منتصف سبتمبر الجاري، كانت تونس على موعد مع حادث إرهابي جديد، إذ أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، بمقتل ضابط تونسي كبير و3 إرهابيين على الأقل خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في ولاية القصرين وسط غربي البلاد، قرب الحدود مع الجزائر، وأوضحت مصادر أمنية أن تبادل إطلاق النار وقع بين إرهابيين ووحدات من الحرس الوطني التونسي بمدينة حيدرة، بحسب سكاي نيوز.
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داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
داعش

ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
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