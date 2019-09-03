تركي آل الشيخ يعود بـ4 قذائف جديدة ضد الخطيب

عاد تركي آل الشيح للساحة الرياضية المصرية من جديد بعدما جدد الهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وكشف حقيقة راتب فايلر والتشكيك في تعاقد الأحمر مع سباليتي

تحرير:أحمد سيد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

مخطئ من يظن أن ابتعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الساحة الرياضية المصرية، سيمنعه من الهجوم -من جديد- على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عاد آل الشيخ لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16.

تركي آل الشيخ سخر من مجلس الخطيب بعد تعيين السويسري فايلر، عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من هذه الخطوة، خاصة أن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي لإعلان تعاقده مع فايلر، أنه وافق على الطلبات المادية لسباليتي، مؤكدًا عدم استكمال المفاوضات بعدما طلب المدير الفني السابق

تركي آل الشيخ سخر من مجلس الخطيب بعد تعيين السويسري فايلر، عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من هذه الخطوة، خاصة أن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي لإعلان تعاقده مع فايلر، أنه وافق على الطلبات المادية لسباليتي، مؤكدًا عدم استكمال المفاوضات بعدما طلب المدير الفني السابق لإنتر ميلان، إرجاء تسلم المهمة، ولم يحدد موعدًا واضحًا لموعد انتهاء أزمته مع ناديه الإيطالي، ليتم الاستقرار على إسناد المهمة لفايلر.

السخرية من طه إسماعيل

ونشر تركي فيديو لتقديم المدرب الجديد، وسخر من كلمات طه إسماعيل، عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلًا: «اقتنعت جدا بالكلام خصوصًا أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارة الخبرة عمومًا يا ليت أيضًا يكون نفس المبدأ مطبقا في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف».



وتابع الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم: «كنت أتمنى أن أرى سباليتي لو كان صحيحًا موافقته علمًا بأنه طلب مني راتبا قدره 6 ملايين يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لأحد المشاريع الرياضية لي».

راتب فايلر

وواصل الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي: «لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم بقائه عاطلا لفترة طويلة، وأعتقد أنه طور نفسه فيها.. أعرفه جيدا فقد عرض عليّ عندما كنت مسؤولا عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب.. وفضل مسؤولو الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عمومًا كان وقتها سعره مليونا وثلاثمئة ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي، وكان لسه تارك بلجيكا.. ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ما يقعدوا في البيت زيادة».



حديث تركي آل الشيخ عن فايلر، جدد الهجوم من جديد من جانب جماهير الأهلي، على مجلس إدارة الخطيب، خاصة أن قيمة عقد المدرب السويسري مع القلعة الحمراء التي تم تسريبها حتى الآن هي 2 مليون و200 ألف دولار، ما يوازي نحو 36 مليون و300 ألف بالجنيه المصري، وهو الراتب الذي تراه الجماهير مبالغا فيه للتعاقد مع مدرب لم ينل رضاهم، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لقائمة مدربين من الأسماء العالمية على رأسها الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو، والذي فشل وفد النادي الذي وجد في أوروبا في التعاقد مع أيهما.

شكوك حول سباليتي

هجوم آل الشيخ على مجلس الأهلي بعد التعاقد مع فايلر، شكّك بعض الجماهير أيضًا في جدية تعاقد الأهلي مع سباليتي، وهو ما ألمح له تركي، خلال منشوره على «فيسبوك»، عندما قال: «كنت أتمنى أن أرى سباليتي -لو كان صحيحًا موافقته- علمًا أنه طلب مني راتبا قدره 6 ملايين يورو، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لأحد المشاريع الرياضية لي».



بعد تدوينة آل الشيخ، رجح البعض أن مجلس إدارة النادي الأهلي تعمد ذكر اسم سباليتي، في بيانه لتهدئة الجماهير الحمراء، وإقناعهم بأن إدارة الكرة تسير في الطريق الصحيح، وأن اختيار المدرب السويسري لم يأت من فراغ بل بعد مفاوضات مع مدربين كبار هم الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما وإنتر، والبرازيلي مانو.



وأكد الأهلي أنه وافق على طلبات سباليتي التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء تسلم المهمة، ولم يحدد موعدا واضحا لموعد انتهاء أزمته وتولي إدارة الفريق، لذلك لم تُستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت.



أما المدرب الثاني فهو البرازيلي مانو الذي سبق وتولى قيادة منتخب البرازيل خلفا لدونجا في 2010، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة في الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم.. وهو ما لا يناسب الأهلى فى الفترة الحالية.

أزمة رانيا علواني

آل الشيخ انتقل للحديث عن أزمة أخرى، داخل الأهلي عندما قال عبر حسابه على «فيسبوك»: «إلا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملوا جلسات وانعقادات.. هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللي بتقول أنا ماخدتش زيهم، وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي اللي كانت بتصوركم سيلفي وانتو بتضحكوا؟»



تركي الشيخ كان يقصد صورة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، معه في مايو الماضي، خلال حفل عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي، التي أثارت عاصفة من الانتقادات حينها، بعد الخلاف الذي نشب بين مجلس إدارة الأحمر والوزير السعودي في العام الماضي لاتهامات مالية، ولم يقف الخطيب معه في أزمته التي فجرها مهند مجدي بعدما طالبه بتقديم اعتذار رسمي للمجلس وجماهير النادي أو تقديم استقالته من مجلس الإدارة، وهذه الخلافات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.

رسالة للخطيب

تركي آل الشيخ أرسل رسالة لمجلس الخطيب مفادها أين أنتم من تصرفات رانيا علواني، بعدما تنصلت من مسؤولية اختيار المدرب الجديد، وظهر ذلك عندما دخلت في مشادات كلامية بين جماهير القلعة الحمراء على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، للرد على الانتقادات الموجهة لمجلس الإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تعيين فايلر مديرا فنيا للأهلي.



وأتم الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومالك نادي ألميريا الإسباني حاليا: «عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله؟ عشان أساعدك تبقى، وأديلك ذريعة وشماعة تعلق فيها أخطاءك، وأنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في إصبع رجلي اليمين الصغير، وروح ألمانيا غيّر جو لغاية ما تهدى الأمور، هي عادتك ولا هتشتريها».



والرسالة الأخيرة فسرها المتابعون لصفحة تركي آل الشيخ على أنها موجهة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي يرتكب الأخطاء ويبحث عن شماعة يعلق عليها قراراته الخاطئة، ثم نصحه بالسفر إلى ألمانيا وادعاء إصابته بشد عضلي للعلاج هناك حتى تهدأ عاصفة التعاقد مع المدرب الجديد.