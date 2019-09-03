رياضة

تركي آل الشيخ يعود بـ4 قذائف جديدة ضد الخطيب

عاد تركي آل الشيح للساحة الرياضية المصرية من جديد بعدما جدد الهجوم على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وكشف حقيقة راتب فايلر والتشكيك في تعاقد الأحمر مع سباليتي
تحرير:أحمد سيد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
مخطئ من يظن أن ابتعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الساحة الرياضية المصرية، سيمنعه من الهجوم -من جديد- على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عاد آل الشيخ لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16.
تركي آل الشيخ سخر من مجلس الخطيب بعد تعيين السويسري فايلر، عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من هذه الخطوة، خاصة أن الأهلي أعلن في بيانه الرسمي لإعلان تعاقده مع فايلر، أنه وافق على الطلبات المادية لسباليتي، مؤكدًا عدم استكمال المفاوضات بعدما طلب المدير الفني السابق
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جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

«عبقرية فذة في عالم كرة القدم.. ارتبط اسمه دائمًا بذكريات جميلة مع الكرة المصرية.. التفوق والتألق في عالم الساحرة المستديرة سمته الرئيسية، حقق إنجازات كبيرة مع كل الفرق التي تولى تدريبها.. حتى كتب اسمه بحروف لا تُمحى في جنبات المستطيل الأخضر على المستويين المحلى والدولي كلاعب ومدرب».. إنه أسطورة التدريب وجنرال الكرة المصرية، الراحل محمود الجوهري، الذي لم يعرف غير النجاح ومنصات التتويج، ولكنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن سقط بنزيف في المخ.
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
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سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
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تركي-آل-الشيخ

بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".
تركي-آل-الشيخ

عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
رانيا-علواني

بعد أزمتها مع الجماهير.. رانيا علواني تصدر بيانًا

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًّا، بعد الأزمة التي انفجرت خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والدخول في مشادات كلامية ساخنة مع جماهير القلعة الحمراء، تنصلت فيها من مسؤولية قرار تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
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