خلاف في البرلمان حول تحصيل الرسوم من الشواطئ

البرلمان يتدخل لوقف قرار "رسوم الشواطئ".. السجيني: نُفذت بشكل عشوائي.. ووالي: سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية.. ويوسف: قرار تحصيل رسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري

تحرير:صابر العربي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

استعدادًا لفصل الصيف المقبل، بدأ نواب البرلمان في إعداد مراجعات قانونية وفنية بالتعاون مع الوزارات المعنية من بيئة وري وسياحة، لتحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على الشواطئ مباشرة، بهدف تعظيم موارد الدولة المالية من حقوقها في ملكية تلك الشواطئ، وألا تكون الاستفادة المالية قاصرة على مستأجري أو ملاك الشواطئ، والذين يحصلون على رسوم مالية مبالغ فيها في كثير من الشواطئ من كل مواطن يرغب في الدخول إلى الشواطئ، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، ولو ليوم واحد فقط.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات، مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي التي نفذت بشكل عشوائي وارتجالي، وشدد على أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات، مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي التي نفذت بشكل عشوائي وارتجالي، وشدد على أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية.

تحديد الرسوم حسب مستوى الخدمة

وأضاف السجيني، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الجدل، رغم أن القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية، حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مستثمر، كما أنه يتم حاليا تعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.

وأوضح أنه يجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطئ حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، ولن يصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ، كما أن استغلال المحافظات للشواطئ ليس جديدا، وكل المقاهي المقامة على شواطئ إسكندرية كانت تطرح في مزاد علني.

وأكد السجيني، أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكل أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطئ، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع.

وأوضح أن تحصيل رسوم من الفنادق مقابل حق انتفاع واستغلال الشواطئ به عوار، لأنها تتم دون معايير علمية، خاصة أن القرى والفنادق السياحية تختلف مساحتها، ولذلك يجب أن تكون المطالبة متدرجة، وليست ثابتة، فيجب مراجعة تحصيل الرسوم من الفنادق قانونيا، وتابع: "لابد من أن نتحلى بالرشد في مطالبة الناس بفلوس، وأن تتم بالتدريج".

وفي السياق ذاته، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب، إن دفع رسوم انتفاع القرى السياحية للشواطئ حق أصيل للحكومة، في ظل تزايد الأرباح الطائلة لرجال الأعمال وملاك القرى السياحية في العقود الماضية، وثبات القيمة الإيجارية للانتفاع بالشواطئ لسنوات.

حق الحكومة في الانتفاع من الشواطئ

وأَضاف النويشي أن حق الحكومة "مهضوم"، ومحاولة رفع كفاءة الخدمات الحكومية لن تؤتى ثمارها دون مشاركة من رجال الأعمال بمكاسبهم "الضخمة" بدفع جزء من فاتورة الإصلاح الاقتصادى الذي تسعى إليه مؤسسات الدولة، وألا يقتصر الأمر على تحميل المواطن البسيط كل الأعباء.

وأكد أحقية الدولة في تعظيم موارد المحافظات الساحلية حتى تستطيع تطوير العمل بالمحليات وتقديم خدمات تحافظ على نظافة المحافظة.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بتوجيه قيمة انتفاع القرى السياحية من الشواطئ إلى قطاعات الصحة والتعليم والتموين و«تكافل وكرامة»، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

بدوره، أكد المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، أن فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.

التأثير على السياحة الداخلية

وأضاف والي في طلب إحاطة قدمه اليوم الثلاثاء، أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذ للطبقة المتوسطة.

وأوضح أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها الذي يطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي، لافتًا إلى أن الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.

اقرأ أيضًا.. (السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية)

وعلق: إن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عادية قيمتها مليون جنيه مثلا حسابا يختلف تماما عن صاحب فيلا بمدينة العلمين الجديدة أو إحدى القرى الجديدة قيمتها 40 مليون جنيه أو 80 مليون جنيه".

الضريبة العقارية والشواطئ

وشدد أن الضريبة العقارية كافية، ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقة المتوسطة التي لا تحقق الملايين من أرباح تجارية او رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.

وتقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن مسألة فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.

وأشارت النائبة، في بيان لها الأحد، إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزاري بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.

احترام العقود

وأكدت أن ذلك يأتي في ظل وجود شكاوى عديدة من أصحاب القرى السياحية، الذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.

وشددت النائبة أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور.

اقرأ أيضًا.. (عيد وبحر وشمسية.. الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح)

وكانت اللجنة الفنية المكلفة بحصر أراضى شاطئ البحر أمام القرى السياحية في محافظة البحر الأحمر، انتهت من أعمالها منذ عامين، وتم رفع التقرير النهائى من اللجنة للواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر في انتظار تحديد قيمة حق الانتفاع.

وقامت اللجنة بأعمال الرفع المساحى وحصر أراضى حرم الشاطئ وأراضى الردم بمختلف مدن البحر الأحمر لنحو 200 فندق وقرية سياحية، وذلك لتقنين الأوضاع القديمة لأراضى الدولة التي أقيمت عليها استثمارات من عام 1980.

وأوضح مسؤولو المحافظة أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وافق عام 2012 على إبرام عقود حق الانتفاع للأراضى الناتجة عن عمليات ردم الشاطئ منذ بدء التنمية السياحية بالبحر الأحمر، والمستغلة من القرى السياحية قبل صدور قانون البيئة 1994، وبعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار 8 مليارات جنيه قيمة عدم تحصيل مقابل حق انتفاع لأراضى ردم الشاطئ.