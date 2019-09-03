سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خلاف في البرلمان حول تحصيل الرسوم من الشواطئ

البرلمان يتدخل لوقف قرار "رسوم الشواطئ".. السجيني: نُفذت بشكل عشوائي.. ووالي: سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية.. ويوسف: قرار تحصيل رسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري
تحرير:صابر العربي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
شاطئ- أرشيفية
شاطئ- أرشيفية
استعدادًا لفصل الصيف المقبل، بدأ نواب البرلمان في إعداد مراجعات قانونية وفنية بالتعاون مع الوزارات المعنية من بيئة وري وسياحة، لتحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على الشواطئ مباشرة، بهدف تعظيم موارد الدولة المالية من حقوقها في ملكية تلك الشواطئ، وألا تكون الاستفادة المالية قاصرة على مستأجري أو ملاك الشواطئ، والذين يحصلون على رسوم مالية مبالغ فيها في كثير من الشواطئ من كل مواطن يرغب في الدخول إلى الشواطئ، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، ولو ليوم واحد فقط.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات، مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي التي نفذت بشكل عشوائي وارتجالي، وشدد على أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل
اقرأ المزيد
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضريح-ابو-الأخلاص-بالإسكندرية

10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
غلق-مطعم-سوري (4)

صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
غلق-مطعم-سوري (4)

تشميع «المطعم السوري» في الإسكندرية (صور)

?قررت إدارة الأمن الصناعي بمحافظة الإسكندرية، غلق مطعم "عروس دمشق" السوري، بعد المعاينة التي وقعت منذ قليل للمطعم بواسطة لجنة تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وإدارة حي ثان المنتزه. وقال اللواء محمد عبدالوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تقرر إغلاق المطعم لثبوت العديد من المخالفات ارتكبها المطعم وأثبتتها إدارة الأمن الصناعي، فيما تقوم شرطة المرافق بالقيام باجراءات الغلق وتشميعه بالشمع الأحمر.
عروس-دمشق

خلاف بين سيدة وصاحب مطعم سوري يثير ضجّة على «فيسبوك»

لعبة القط والفأر بين السكان وأصحاب المحال التجارية سواء المطاعم أو الورش أو المقاهي أو غيرها من الأعمال التي ينتج عنها تصاعد أبخرة وضوضاء لا تنتهي، باتت عرضا مستمرا لا ينتهى حيث يرفض السكان وجود هذه المطاعم أسفل منازلهم، فيما يعتبره أصحاب المحال "محاولة لقطع الأرزاق" وأنه يجب تشجيع مثل هذه الأعمال، وتنتهي هذه الأزمات إما بصلح واتفاق أو مشاجرات ومحاضر وهو ما شهدته محافظة الإسكندرية، إذ وقعت أزمة جديدة بين صاحب مطعم سوري شهير بشرق عروس البحر الأبيض المتوسط وجارته المتضررة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org