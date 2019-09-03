فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

تحرير:وكاللات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

لودريان وظريف

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".

واشترط الرئيس الإيراني ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة قبل إجراء أي مفاوضات، على حد قوله. كان روحاني قد هدد مؤخرا باستمرار إيران دون تراجع في خطوتها الثالثة ضمن التخلي عن التزامات نووية حال ما وصفه بفشل أوروبا في تنفيذ تعهدات لها إزاء بلاده. ولعبت فرنسا دورا بارزا