جريمة

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها
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مقفولة-بالضبة والمفتاح -احالة العاملين -بـ 5 مراكز شباب-فى-القليوبية للتحقيق (1)

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
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مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
حبس-كلابشات

السجن المشدد 5 سنوات لمدير التنظيم بحي السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها فى قضية اتهام مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق؛ إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بعدما أكدت التحقيقات إعلان المتهم لما يشبه "التسعيرة" بالحصول على مبالغ محددة لنفسه نظير كل توقيع مطلوب منه على عمل لا يتم إنجازه إلا بموافقته، وكان آخر تلك الأعمال طلبات تقدمت بها محامية طلب منها الرشوة وأخبرها بقيمة كل طلب فأبلغت عنه.
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