مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

محاكمة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.

تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها



تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.



وتضمنت الوقائع قيام رئيس الحي بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطية من صاحب إحدى شركات المقاولات وعبر أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهى التي تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.



