سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استقالات وانشقاقات داخل بيت الأمة بسبب "تصحيح المسار"

"تصحيح المسار" تعلن الحرب على "أبو شقة" بعد إجراءات إسقاط عضوية السيد البدوي.. وانشقاقات واستقالات داخل الحزب.. وانقسام بين مؤيد ومعارض للقرارات داخل الحزب
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
اشتعلت الأجواء داخل أروقة حزب الوفد، بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب، وهو ما سبب أزمة كُبرى أحدثت نوعا من الانشقاق داخل بيت الأمة بين قيادات تؤيد الإجراءات الداخلية لرئيس الحزب الحالي ومعارضين يرفضونها ويرونها غير قانونية. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة طاحنة داخل الحزب، بعد اقرار الهيئة العليا للحزب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عدة قرارات مهمة بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور خلال الاجتماع الذي انعقد.
وجاء أبرز القرارات التي تم إصدارها من الحزب تتمثل في اعتماد ما سبق أن أصدرته الهيئة العليا لحزب الوفد من قرار بإسقاط عضوية السيد البدوي رئيس الحزب السابق بجلسة الهيئة العليا يوم 19 يونية، وأن هذا الاعتماد يعتبر كاشفًا وليس منشئًا لقرار إسقاط العضوية وتأكيدًا وتوثيقًا وردا على ما يروّجه البعض من أن قرار
اقرأ المزيد
قطار (2)

السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.
رضوى-الشربيني (1)

5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
حزب-الوفد

الحرب تشتعل بين أبو شقة والبدوي داخل حزب الوفد

اشتعلت الأوضاع داخل أروقة حزب الوفد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب السابق من الحزب نهائيا. واستند "أبو شقة" في نص القرار إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أي خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.
السيد-البدوى (1)

«الوفد» على صفيح ساخن.. والسيد البدوي كلمة السر

فى خطوة وصفها البعض بالمفاجئة، قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيه 2019، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد. وبناء على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (140) لسنة 2019 بإسقاط عضويته من الحزب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org