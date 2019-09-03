استقالات وانشقاقات داخل بيت الأمة بسبب "تصحيح المسار"

"تصحيح المسار" تعلن الحرب على "أبو شقة" بعد إجراءات إسقاط عضوية السيد البدوي.. وانشقاقات واستقالات داخل الحزب.. وانقسام بين مؤيد ومعارض للقرارات داخل الحزب

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

اشتعلت الأجواء داخل أروقة حزب الوفد، بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب، وهو ما سبب أزمة كُبرى أحدثت نوعا من الانشقاق داخل بيت الأمة بين قيادات تؤيد الإجراءات الداخلية لرئيس الحزب الحالي ومعارضين يرفضونها ويرونها غير قانونية. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة طاحنة داخل الحزب، بعد اقرار الهيئة العليا للحزب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عدة قرارات مهمة بموافقة الأغلبية المطلقة للحضور خلال الاجتماع الذي انعقد.

وجاء أبرز القرارات التي تم إصدارها من الحزب تتمثل في اعتماد ما سبق أن أصدرته الهيئة العليا لحزب الوفد من قرار بإسقاط عضوية السيد البدوي رئيس الحزب السابق بجلسة الهيئة العليا يوم 19 يونية، وأن هذا الاعتماد يعتبر كاشفًا وليس منشئًا لقرار إسقاط العضوية وتأكيدًا وتوثيقًا وردا على ما يروّجه البعض من أن قرار

وجاء أبرز القرارات التي تم إصدارها من الحزب تتمثل في اعتماد ما سبق أن أصدرته الهيئة العليا لحزب الوفد من قرار بإسقاط عضوية السيد البدوي رئيس الحزب السابق بجلسة الهيئة العليا يوم 19 يونية، وأن هذا الاعتماد يعتبر كاشفًا وليس منشئًا لقرار إسقاط العضوية وتأكيدًا وتوثيقًا وردا على ما يروّجه البعض من أن قرار إسقاط العضوية كان فرديًّا لرئيس الحزب، وكذلك فصل كل من محمد الشريف وأحمد سكر وتمام عبدالمجيد لما صدر منهم من أفعال وأقوال تؤكد خروجهم على الالتزام الحزبي والانضمام إلى تشكيل غير مشروع تحت مسمى جبهة "تصحيح المسار".

فصل للأعضاء

بالإضافة إلى فصل كل من حضر الاجتماع الذي عقده السيد البدوي يوم 8 أغسطس والذي يشكل خروجًا على الالتزام الحزبي على أن يعطى من حضر هذا الاجتماع من الوفديين مهلة مدتها أسبوع تنتهي في 8 سبتمبر الجاري لتأكيد التزامه الحزبي بحيث إذا انقضت هذه الفترة يعتبر مفصولا اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الهيئة العليا سبتمبر 2019.

تجديد التفويض

وتجديد التفويض السابق لرئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته وقياداته وأفراده من أي فعل أو قول مخالف للقانون أو للائحة الداخلية للحزب، إلى جانب تجديد الثقة بالإجماع في رئيس الحزب وسياساته والتأكيد على حرصه الشديد على تماسك الحزب وتواجده بقوة لاعبًا أساسيًّا على المسرح السياسي في الفترة الحالية والمستقبلية ودعمه دعمًا كاملا لتحقيق ذلك.

أطراف داعمة

في الوقت الذي ظهر فيه الكثير من الأطراف الداعمة للمستشار بهاء أبو شقة في الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

حيث قال عبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة بمحافظة الفيوم، إن قرارات الهيئة العليا الوفدية حاسمة وجاءت في وقت مناسب، بالأغلبية، تأكيدًا على دور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بالنهوض ببيت الأمة ومكانته.

وأكد "الباسل" أن "أبوشقة" أعطى رقمًا مميزًا في المعادلة السياسية، فكان لاعبًا أسياسيًّا على الساحة، محافظًا على ثوابت الوفد القديمة، والأهداف العامة والمبادئ التي نشأ عليها الحزب منذ 100 عام.

وشدد "الباسل" على أهمية تماسك حزب الوفد تحت قيادة واحدة جاءت بشرعية الوفديين، لاستكمال مسيرته وتحقيق الأهداف التي يسير عليها حزب الوفد.

فيما وصف أنور بهادر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بسوهاج، جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا في اجتماع أمس الأحد، بالتاريخية والصائبة مائة في المائة؛ لأنها تصب في صالح وحدة صف الوفديين، مؤكدا تأييده لقرارات الفصل التي تواجه من يحاول إفشال وإضعاف الوفد خاصة أن الحزب على أعتاب الاستحقاقات النيابية وانتخابات مجلس المحليات لذلك هذه القرارات تساهم في الحفاظ على هذا الكيان العريق.

وأشاد "بهادر" بمجهودات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وما يبذله في جميع الاتجاهات من أجل رفعة الوفد وأن يظل قويًّا شامخًا.

تصحيح المسار

في المقابل أكدت جبهة تصحيح مسار حزب الوفد أنها ترفض تصريحات بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والتى أدلى بها خلال اجتماع المرأة، الأحد الماضي، موضحا أن هذه العبارات تقع تحت طائلة قانون العقوبات وما كان لها أن تصدر ممن يجلس على كرسى أعرق حزب سياسي ليبرالي ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب في مواجهة قيادات لها تاريخها المهني والسياسي ولذلك قررت الجبهة التقدم بدعوى سب وقذف ضده لسبه هذه القيادات لمجرد الخلاف السياسي معه في إدارة الحزب.

وقال المهندس ياسر قورة المتحدث باسم الجبهة فى بيان إن الجبهة قررت الاستمرار في متابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق ببطلان الانتخابات الأخيرة، وكذا التقدم بشكوى للجنة شئون الأحزاب للنظر في كل التجاوزات ومخالفات اللائحة فيما يتعلق بتغيير هوية الهيئة الوفدية لصالح أشخاص بتعيين اللجان دون اللجوء للأصل وهو الانتخاب.

وتابع قورة، أن الجبهة ستقوم برفع دعوى أمام القضاء للحجر السياسي على رئيس الحزب لعدم قدرته على إدارته وفقدانه لأبجديات العمل السياسي مما اضعف الحزب سياسيا لما يتخذه من قرارات متسرعة غير مدروسة لا تصب في صالح الوفد والوفديين.

وأكدت الجبهة على تماسكها في كل ما تتخذه من إجراءات بالقانون وما تتيحه لها اللائحة من أدوات، وفي هذا الصدد ستواصل اللجنة ما تقوم به من تجميع التوكيلات الموثقة من أعضاء الهيئة الوفدية من مختلف المحافظات لسحب الثقة من رئيس الحزب.

كما أعلن قورة عن التنسيق لإقامة أول مؤتمر للجبهة مع الوفديين بمدينة بورسعيد لشرح وجهة نظر ورؤية الجبهة للحزب في المرحلة القادمة.

وقررت الجبهة تعيين كل من النائب محمد جاد منسقا عاما مساعدا للجبهة والسيد العزازى منسقا محافظة الشرقية ومحمود مرعى منسق محافظة البحيرة وشريف أبوحسين منسق محافظة الجيزة وسماح السودانى منسق محافظة الغربية.