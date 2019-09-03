هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

المعارضة الجزائرية ترفض إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب أبرزها رحيل رموز النظام السابق، فيما تشدد السلطات الحالية للبلاد، رفضها الدخول في مرحلة انتقالية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.

رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، سليمان شنين دعا اليوم الثلاثاء أيضا، إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تنظم فيه احتجاجات رافضة لذلك قبل رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، قال شنين:

رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، سليمان شنين دعا اليوم الثلاثاء أيضا، إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تنظم فيه احتجاجات رافضة لذلك قبل رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، قال شنين: "الوقت اليوم يفرض على الجميع العودة إلى الشرعية الشعبية، وهذا بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية".

حل أم تعقيد؟

تباينت الآراء بشأن مقترح قايد صالح بين مرحب به واعتباره حلا للأزمة السياسية التي تعيش فيها الجزائر منذ نحو 7 أشهر، وبين من أبدى تحفظه تجاهه لغياب شروط وإجراءات تنظيم الانتخابات، كما انقسم الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء تلك الخطة، بين مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من الفراغ الدستوري ومن إطالة الأزمة، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر أي شيء، دون الذهاب إلى مرحلة انتقالية ورحيل كل رموز النظام السابق.





ورأى المعارضون أن صالح ليس رئيس الجمهورية حتى يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ويفرضها على الشعب وليس برجل السياسة حتى يتدخل في أمور السياسة والانتخابات، فيما رأى آخرون أن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة بعيدا عن مخاطر المرحلة الانتقالية.

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وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ فبراير الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في إجباره خلال أبريل الماضي، على الاستقالة، وتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.

لا مفر

من جانبه رأى الناشط في منتدى الجزائر للحوار حمزة الحناشي: "أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في بلاده هذه المرة في التاريخ الذي اقترحه قائد الجيش الفريق قايد صالح، لأنه "جاء استجابة للمطالب الشعبية"، موضحا أن "أغلب الجزائريين يدعمون هذه الخطة من أجل الخروج من الوضع السياسي، على عكس موعد الانتخابات السابق، الذي كان مقررا في الرابع من يوليو الماضي، عندما كانت التعبئة في شوارع المدن الجزائرية تسير في اتجاه واحد، وهو رفض إجراء الانتخابات والدخول في مرحلة انتقالية".



كما رأى المحلل السياسي عادل حسيني، أن "فرض قيادة الجيش لموعد جديد للانتخابات، دون التشاور مع الأطراف السياسية، وقفزها على صلاحيات رئيس الدولة، يدل على أن "إجراء الانتخابات في ديسمبر لا مفر منه هذه المرة"، لكنه توقع أن تشهد عزوفا من أغلب الجزائريين وحتى من الأحزاب السياسية، في ظل عدم وجود توافق بشأنها، بحسب ما نقلت "العربية نت".

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز النظام السابق، فيما تشدد السلطات الحالية للبلاد، رفضها الدخول في مرحلة انتقالية، وتدعو لإجراء انتخابات رئاسية.

تعديل القانون

بعد ساعات من دعوة قائد أركان الجيش استعجال إجراء الانتخابات الرئاسية، طالبت لجنة الوساطة الجزائرية اليوم، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات.

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وقالت مصادر محلية، إن لجنة الوساطة اقترحت في مسودة مشروع التعديلات، سحب التنظيم والإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية، وتكليف سلطة عليا مستقلة باستقبال طلبات الترشح.

وكان المجلس الدستوري في السابق، هو الذي يتسلم طلبات الترشح لـ انتخابات الرئاسة، وأثير حوله جدل عارم على اعتبار أن رئيس المجلس يعينه رئيس البلاد؛ مما جعل نزاهته على المحك، حسب مراقبين.



وتسعى لجنة الحوار والوساطة إلى تحجيم دور المحكمة الدستورية مع تقليص صلاحيات وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، واقتراح تعيين قاض بالمحكمة العليا لتولي مأمورية اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لـ"إرم نيوز".

كوثر كريكو الخبيرة القانونية وعضو المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر، أكدت على ضرورة تعديل مواد من قانون الانتخابات.

وشددت على ضرورة البدء في إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة انتخابات جديدة تقوم بالتحضير للانتخابات والإشراف على جميع مراحلها حتى إعلان النتائج الأولية.

وقالت الخبيرة لوكالة "سبوتنيك"، إن الهيئة أو السلطة المستقلة التي تقترحها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار تختلف عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي حلّها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبيل استقالته.

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تجد الإشارة إلى أنه في يونيو الماضي اضطر المجلس الدستوري الجزائري لإعلان استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو الماضي، بعد رفض أغلب الشخصيات الوطنية والأحزاب المشاركة فيها ومقاطعتها من طرف الحراك الشعبي، وقبلها ألغيت الانتخابات الأولى، التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أبريل بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أثر ضغوط شعبية، فهل يأتي مقترح الجيش بتنظيم انتخابات بعد 3 أشهر من الآن برئيس جديد للجزائر، أما أنه سيكون مصيره الفشل؟