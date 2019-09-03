رياضة

سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
وعلى رغم أنه لم يحقق أي لقب في الأشهر التي أمضاها مع الشياطين الحمر، شدد سانشيز على أنه غير نادم على الخيار الذي قام به، مضيفًا: "أنا سعيد جدا لأنني انتقلت إلى مانشستر يونايتد. كررت ذلك دائما. هو النادي الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في إنجلترا". وتابع أليكسيس سانشيز: "عندما انتقلت إلى أرسنال (عام 2014
اقرأ المزيد
محمود الجوهري

جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

«عبقرية فذة في عالم كرة القدم.. ارتبط اسمه دائمًا بذكريات جميلة مع الكرة المصرية.. التفوق والتألق في عالم الساحرة المستديرة سمته الرئيسية، حقق إنجازات كبيرة مع كل الفرق التي تولى تدريبها.. حتى كتب اسمه بحروف لا تُمحى في جنبات المستطيل الأخضر على المستويين المحلى والدولي كلاعب ومدرب».. إنه أسطورة التدريب وجنرال الكرة المصرية، الراحل محمود الجوهري، الذي لم يعرف غير النجاح ومنصات التتويج، ولكنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن سقط بنزيف في المخ.
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
تركى-والخطيب (2)

تركي آل الشيخ يعود بـ4 قذائف جديدة ضد الخطيب

مخطئ من يظن أن ابتعاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الساحة الرياضية المصرية، سيمنعه من الهجوم -من جديد- على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث عاد آل الشيخ لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16.
اقرأ المزيد من الأخبار
اليكسيس-سانشيز‎

سانشيز يصل إلى إيطاليا للانضمام لإنتر ميلان

وصل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، منذ قليل، لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لحظة هبوط اللاعب لمدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري. وتشير تقارير صحفية إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.
توتنهام هوتسبير (1)

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
مورينيو‎

لامبارد ردًا على مورينيو: «لا أهتم بكلام الآخرين»

شن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، هجوما لاذعا على البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد انتقاد الأخير له عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها البلوز أمام مانشستر يونايتد (4-0) على استاد أولد ترافورد، في المباراة الأولى لهما في «البريميرليج». وزعم مورينيو، الذي يعمل الآن محللا في شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن لامبارد كان بمقدوره أن يختار تشكيلة أكثر خبرة، قائلا: «إذا كان بإمكان كانتي اللعب لمدة 30-35 دقيقة، فكان ينبغي الدفع به أساسيا، وفي تقديري أنه كان لدى تشيلسي إمكانية اللعب بلاعبين أكثر خبرة، وماركوس ألونسو كان على دكة البدلاء، وكانتي وجيرود أيضا».
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org