سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

أليكسيس سانشيز

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".

وعلى رغم أنه لم يحقق أي لقب في الأشهر التي أمضاها مع الشياطين الحمر، شدد سانشيز على أنه غير نادم على الخيار الذي قام به، مضيفًا: "أنا سعيد جدا لأنني انتقلت إلى مانشستر يونايتد. كررت ذلك دائما. هو النادي الذي حقق أكبر عدد من الألقاب في إنجلترا". وتابع أليكسيس سانشيز: "عندما انتقلت إلى أرسنال (عام 2014