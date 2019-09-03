قرطام: ماذا فعلت الحكومة فى واقعة «معلمة» بورسعيد؟

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

النائب أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرى الداخلية والتربية والتعليم، حول واقعة اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى مدرسة أم الأبطال بالإسماعيلية. وقال «قرطام»، إن الضابط دخل إلى المدرسة بدعوى أن المعلمة سرقت هاتف إحدى التلميذات، وهذا الأمر نفاه رئيس اللجنة، وحاول الضابط إرغام المدرسة على ركوب سيارة الشرطة وتقييدها بالكلابشات دون إذن من النيابة العامة، مما أسفر عن سقوطها ونقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميري.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال هذه الواقعة لمنع تكرار حدوثها مرة أخرى. وكانت النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، قد كشفت فى وقت سابق تفاصيل واقعة التعدي على سها يوسف الفرا، معلمة التربية الرياضية بمدرسة بورسعيد بنات. وأوضحت النقابة في بيان صحفي، كل