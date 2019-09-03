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لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".
فيما أكدت الخارجية اللبنانية في بيانها أن كلمة الرئيس اللبناني تضمنت سردا لواقع بعض الأحداث التاريخية التي واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني، وقد تخطاها الشعبان التركي واللبناني اللذان يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل، حيث ما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يفرقهما والتحديات المشتركة
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الجزائريون

هل يختار الجزائريون رئيسهم قبل نهاية العام؟

سادت حالة من الانقسام بين الشعب الجزائري بعد دعوة قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية للانعقاد قبل 15 سبتمبر الجاري، وبموجب القانون الذي ينص على دعوة الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإنه من المفترض أن تجرى الانتخابات منتصف ديسمبر، حسب ما تنص عليه المادة 25 من قانون الانتخابات. وقال قايد صالح إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة وتعكس مطلبا شعبيا ملحا.
السودان

«السيادي السوداني» يكشف موعد تشكيل الحكومة

أعلن المجلس السيادي في السودان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وفقا لـ"سكاي نيوز". كان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، قد كشف عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة. وقال المصدر: إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة".
قمح-اليمن (1)

الأمم المتحدة تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب

شنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على ميليشيا الحوثي الإرهابية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، عن أن مليشيا الحوثي شنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب، وفقا لـ"العين". وأوضح التقرير أن الحوثيين استخدموا أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
الحوثيون

تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة. الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.
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قصف-صواريخ

سقوط قاذفة من لبنان شمال إسرائيل.. وتل أبيب ترد

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل. وأشار أدرعي في عدة تغريدات، إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو ضحايا. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودية مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية. يأتي ذلك ردا على تهديدات حسن نصر الله أول من أمس، والتي أعلن خلالها زوال إسرائيل.
طائرة-اسرائيلية

إسرائيل تنتهك الأجواء اللبنانية وتلقي قنابل حارقة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني، وقامت بإلقاء مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود. وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع "الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الحرائق التي اندلعت في المنطقة الحدودية اللبنانية نشأت بفضل عمليات قامت بها قواتنا في المنطقة". وهاجمت إسرائيل بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
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