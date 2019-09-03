لانتهاك أصول الدبلوماسية.. لبنان يستدعي سفير تركيا

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

الخارجية اللبنانية

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي في لبنان على خلفية بيان وصفته الخارجية بالمنافي للأصول الدبلوماسية، وفقا لـ"لبنان اليوم". وأدانت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي اتهم فيها الدولة العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان، موضحة أن تصريح عون لا ينسجم مع علاقات الصداقة بين البلدين. وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين تصريحات الرئيس اللبناني عون، حول الحقبة العثمانية المتحيزة والتي لا تستند إلى أي أساس واتهامه إياها بممارسة إرهاب الدولة في لبنان ونرفضها جملة وتفصيلا".

فيما أكدت الخارجية اللبنانية في بيانها أن كلمة الرئيس اللبناني تضمنت سردا لواقع بعض الأحداث التاريخية التي واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني، وقد تخطاها الشعبان التركي واللبناني اللذان يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل، حيث ما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يفرقهما والتحديات المشتركة