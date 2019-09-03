رياضة

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
وعللت جماهير الريدز طلبها برحيل محمد صلاح بأن فريقهم لم يتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عكس الأندية الإنجليزية التي استعدت بشكل مميز للموسم الجاري بإبرام العديد من الصفقات المميزة للمنافسة على بطولة البريميرليج. وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ليفربول تنادي ببيع صلاح من أجل
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جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

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ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
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كلوب يتحدث عن «مجموعات الموت» في قرعة دوري الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مدى قوة بطولة دوري أبطال أوروبا، لافتا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في البطولة الأوروبية، تجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي غير مُجدٍ على حد وصفه، إذ عارض المدير الفني الألماني الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. وتوقع كلوب أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا للتوزيع المختلف للأندية هذه المرة.
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ضياء السيد: الجوهري سبب تألق محمد صلاح

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن المنتخب الوطني محظوظ بوجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح، محمد النني وأحمد حجازي، حيث أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن وجود عدد كبير من النجوم داخل منتخب مصر كان مشروعا خطط له الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة منذ زمن بعيد، مضيفًا أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي، وأن صلاح والنني عندما انضما للمنتخب الأول، كانا على دراية بنظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.
لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
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