جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.

وعللت جماهير الريدز طلبها برحيل محمد صلاح بأن فريقهم لم يتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عكس الأندية الإنجليزية التي استعدت بشكل مميز للموسم الجاري بإبرام العديد من الصفقات المميزة للمنافسة على بطولة البريميرليج. وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ليفربول تنادي ببيع صلاح من أجل

وعللت جماهير الريدز طلبها برحيل محمد صلاح بأن فريقهم لم يتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عكس الأندية الإنجليزية التي استعدت بشكل مميز للموسم الجاري بإبرام العديد من الصفقات المميزة للمنافسة على بطولة البريميرليج.



وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ليفربول تنادي ببيع صلاح من أجل توفير بعض المال الذي سيمكن إدارة النادي من إبرام بعض الصفقات القوية مثل ما فعلت بعد بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة، والذي بدوره جعل الفريق قادرا على جلب اثنين من أهم ركائزه في الوقت الحالي، وهما فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.



وقاد محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على نظيره فريق بيرنلي في مباراة الجولة الثالثة التي جمعت بنيهما مساء السبت الماضي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهدف مقابل لا شيء.