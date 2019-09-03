جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

«كان ضابطًا فى الجيش المصرى، وأحد الذين شاركوا فى حرب أكتوبر عام 1973، حيث كان ضابطًا برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد فى سلاح الإشارة بالقوات المسلحة»

تحرير:أحمد سيد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

محمود الجوهري

«عبقرية فذة في عالم كرة القدم.. ارتبط اسمه دائمًا بذكريات جميلة مع الكرة المصرية.. التفوق والتألق في عالم الساحرة المستديرة سمته الرئيسية، حقق إنجازات كبيرة مع كل الفرق التي تولى تدريبها.. حتى كتب اسمه بحروف لا تُمحى في جنبات المستطيل الأخضر على المستويين المحلى والدولي كلاعب ومدرب».. إنه أسطورة التدريب وجنرال الكرة المصرية، الراحل محمود الجوهري، الذي لم يعرف غير النجاح ومنصات التتويج، ولكنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن سقط بنزيف في المخ.

محمود نصير يوسف الجوهري، هو الاسم الكامل لرجل الإنجازات في تاريخ كرة القدم المصري، من مواليد فبراير 1938، ويعد أحد أبناء الجيش المصري، حيث شارك في حرب 1973 برتبة مقدم، وأنهى خدمته العسكرية برتبة عميد في سلاح الإشارة، ولعل خلفيته العسكرية هذه إضافة إلى صرامته في العمل السبب وراء تسميته بـ«الجنرال». يستعرض