رياضة

جنرال الكرة.. 5 أفراح للجوهري تقابلها أحزان دائمًا

«كان ضابطًا فى الجيش المصرى، وأحد الذين شاركوا فى حرب أكتوبر عام 1973، حيث كان ضابطًا برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد فى سلاح الإشارة بالقوات المسلحة»
تحرير:أحمد سيد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
محمود الجوهري
محمود الجوهري
«عبقرية فذة في عالم كرة القدم.. ارتبط اسمه دائمًا بذكريات جميلة مع الكرة المصرية.. التفوق والتألق في عالم الساحرة المستديرة سمته الرئيسية، حقق إنجازات كبيرة مع كل الفرق التي تولى تدريبها.. حتى كتب اسمه بحروف لا تُمحى في جنبات المستطيل الأخضر على المستويين المحلى والدولي كلاعب ومدرب».. إنه أسطورة التدريب وجنرال الكرة المصرية، الراحل محمود الجوهري، الذي لم يعرف غير النجاح ومنصات التتويج، ولكنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد أن سقط بنزيف في المخ.
محمود نصير يوسف الجوهري، هو الاسم الكامل لرجل الإنجازات في تاريخ كرة القدم المصري، من مواليد فبراير 1938، ويعد أحد أبناء الجيش المصري، حيث شارك في حرب 1973 برتبة مقدم، وأنهى خدمته العسكرية برتبة عميد في سلاح الإشارة، ولعل خلفيته العسكرية هذه إضافة إلى صرامته في العمل السبب وراء تسميته بـ«الجنرال». يستعرض
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مصطفى-محمد

أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
سانشيز (1)

سانشيز: لهذا السبب فشلت في مانشستر يونايتد

حمّل الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مسؤولية فشله في البروز في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال عام ونصف عام أمضاها معه قبل انتقاله هذا الصيف على سبيل الإعارة إلى النيراتزوري. وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "دائما ما قلت لأصدقائي: أريد أن ألعب اذا سمحوا لي باللعب سأقدم أفضل ما لدي، وفي بعض الأحيان كنت ألعب 60 دقيقة (من أصل 90)، ولا أشارك في المباراة التالية. لا أعرف سبب ذلك".
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محمود-الجوهرى

محمود الجوهري.. موحد القطبين وقائد ثورة الاحتراف

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة لرحيل أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من العام 2012. الجوهرى ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
محمود-الخطيب (3)

شوبير يتحدث عن تأثر مجلس الخطيب بهجوم السوشيال ميديا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بضغط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت الجماهير الحمراء، أمس السبت، بعدما أعلن النادي الأهلي، أمس، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لضعف السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، وعدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع الفرق التي تولى قيادتها، ورأت الجماهير الحمراء أن هذا المدرب لا يليق باسم النادي.
علاء-عبد العال

عبد العال: حسام حسن سيفشل وجلال الأنسب للمنتخب

استبعد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، حسام حسن، المدير الفني لسموحة، من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه تحديدا في تعامله مع اللاعبين». وواصل: «هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور».
محمد صلاح (1.) (2)

ضياء السيد: الجوهري سبب تألق محمد صلاح

كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن المنتخب الوطني محظوظ بوجود عدد من النجوم العالميين أمثال محمد صلاح، محمد النني وأحمد حجازي، حيث أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن وجود عدد كبير من النجوم داخل منتخب مصر كان مشروعا خطط له الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة منذ زمن بعيد، مضيفًا أن التخطيط لوجود نجوم في المنتخب يبدأ من منتخبات الناشئين والمنتخب الأوليمبي، وأن صلاح والنني عندما انضما للمنتخب الأول، كانا على دراية بنظام اللعب في المنتخبات لخوضهم العديد من المباريات بمنتخبات الناشئين.
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