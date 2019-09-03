صادرات النفط الإيراني تكشف نقاط ضعف سياسة واشنطن

ظهر عدد من نقاط الضعف في السياسة الأمريكية تجاه إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعدما عجزت العقوبات عن إنهاء صادراتها النفطية بشكل تام

تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

النفط

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ممارسة نوع من الضغط السياسي على إيران، ليست على المستوى الأمثل من الفعالية، خاصة أن طهران لا تزال قادرة على تصدير كميات معقولة من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار عدد من التقارير الدولية إلى أن إيران لا تزال لديها قدرات معقولة على تصدير النفط في العديد من الأجزاء على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قد يشير إلى بعض نقاط الضعف في السياسة الأمريكية تجاه طهران بشكل واضح على مدى الأشهر الماضية.

وذكرت وكالة رويترز، أمس الإثنين، نقلا عن بيانات الشحن العالمية، أن العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية قلصت الكثير من صادراتها النفطية، لكن صادرات المنتجات النفطية، والتي تخضع أيضًا للعقوبات الأمريكية، لا تزال تعمل بشكل جيد. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ووفقًا