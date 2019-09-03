السيسي: نولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصرتنخرط بفاعلية في جهود السلام بإفريقيا سواء من خلال المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات؛ فضلا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، ونقل الرسالة مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال استقبال السيسي له، اليوم الثلاثاء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى كوندي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيسي إلى كوناكري في أبريل الماضي.

وأكد الرئيس التطلع لتعزيز العلاقات استثمارا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين، مشيدا بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكدا أهمية انتظام دورية انعقاد