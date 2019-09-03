السيسي: نولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار إفريقيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصرتنخرط بفاعلية في جهود السلام بإفريقيا سواء من خلال المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات؛ فضلا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، ونقل الرسالة مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال استقبال السيسي له، اليوم الثلاثاء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى كوندي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيسي إلى كوناكري في أبريل الماضي.
وأكد الرئيس التطلع لتعزيز العلاقات استثمارا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين، مشيدا بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكدا أهمية انتظام دورية انعقاد
وأكد الرئيس التطلع لتعزيز العلاقات استثمارا للرصيد التاريخي الكبير بين البلدين، مشيدا بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بالقاهرة، والتوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات الموارد المائية والكهرباء والنقل البحري والبيئة والآثار، مؤكدا أهمية انتظام دورية انعقاد اللجنة باعتبارها الآلية الأساسية، لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
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وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول التطورات المختلفة على الساحة الأفريقية، حيث أكد السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية في تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة في غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.
وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة على صعيد تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها تنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة التنمية 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية وأهمها المتضمنة في برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا.
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وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تناول التطورات المختلفة على الساحة الإفريقية، إذ أكد السيسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لها، مشيرا إلى أن مصر طرحت تلك الأهداف خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في اليابان، وقمة مجموعة السبع في فرنسا، فضلا عن قمة التيكاد في اليابان، التي شاركت بهم مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.
وذكر أن وزير خارجية جمهورية غينيا نقل للسيسي تحيات الرئيس ألفا كوندي، معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بدور مصر الفاعل على الساحة الإفريقية في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.
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وأعرب الوزير الغيني عن ارتياحه لانعقاد اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين لتعزيز مختلف مجالات التعاون بين البلدين. وفي هذا الإطار أشاد وزير خارجية غينيا بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مجال بناء القدرات، ونقل الخبرات في مختلف الجوانب الفنية، من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع والزراعة والصحة والإعلام.
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