شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

سامح شكري وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.

وكشف شكري عن أن الجانبين "المصرى والغيني" عقدا اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى يومين، وتم خلالها التوصل إلى اتفاقيات في عدد من المجالات من بينها النقل البحرى والبيئة والأثار وسنعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة، واصفا المباحثات مع نظيره الغينى بأنها مثمرة ونتائجها ملموسة، وأتاحت الفرصة لتناول كافة