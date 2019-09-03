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شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.
وكشف شكري عن أن الجانبين "المصرى والغيني" عقدا اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى يومين، وتم خلالها التوصل إلى اتفاقيات في عدد من المجالات من بينها النقل البحرى والبيئة والأثار وسنعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة، واصفا المباحثات مع نظيره الغينى بأنها مثمرة ونتائجها ملموسة، وأتاحت الفرصة لتناول كافة
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
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الرئيس-السيسى

السيسي: نولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار إفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة شفهية من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات؛ فضلا عن التشاور والتنسيق تجاه سبل القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، ونقل الرسالة مامادي توريه وزير خارجية جمهورية غينيا، خلال استقبال السيسي له، اليوم الثلاثاء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى كوندي، مشيدا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ زيارة السيسي إلى كوناكري في أبريل الماضي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع بين إفريقيا واليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.? وأضاف السيسي في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن (التيكاد 7) "مثلت منجزا كبيرا لجميع الأطراف لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي، على رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن قضايا السلم والأمن".
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وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمدينة يوكوهاما اليابانية، مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جانبا من جلسة المباحثات بين الوزيرين ركز على التنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، والتي انطلقت أعمالها بمدينة "يوكوهاما" اليابانية، أمس الأربعاء.
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شكري يبحث مع نظيره الياباني تحضيرات «التيكاد 7»

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد 7)، والمقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المنتظر أن تصدر عن قمة "التيكاد".
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