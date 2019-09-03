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قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
سيناء - صورة أرشيفية
سيناء - صورة أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأوضحت الوزارة، أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
سامح-شكرى (2)

شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

5.23 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية سيناء 2020

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، إذ أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام.
السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
محطة الضبعة (3)

رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
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