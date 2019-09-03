قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

سيناء - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة، أن جملة الاستثمارات لشمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه نحو 2.38 مليار جنيه لجنوب سيناء، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرا إيجابيا على المجتمع