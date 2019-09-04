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استعدي للمدارس بـ 10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

اهتمي بغسل الملابس الدراسية الخاصة بأطفالك، ويفضل أن يتم غسلها بمفردها وليس مع الملابس الأخرى، وذلك للتخلص من أي بكتيريا تكون عالقة بالملابس
تحرير:آية أشرف ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حماية الأطفال
حماية الأطفال
مع اقتراب دخول المدارس تبدأ مخاوف الأمهات والبحث عن طرق حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تنتشر في الفصول الدراسية، خاصة في فصل الشتاء وانتشار البرد وأمراض الإنفلونزا، لا يقتصر الأمر على غسل اليدين والاهتمام بالأدوات الشخصية الخاصة بالطفل، فهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها لحماية الطفل من الأمراض في المدرسة. في التقرير التالي نساعد كل أم للتعرف على كيفية حماية الطفل من الجراثيم الموجودة بالمدرسة والأمراض المعدية التي تنتقل إليه من زملائه.
غسل اليدين - يجب الاهتمام بتدريب الطفل على غسل يديه عدة مرات خلال يومه الدارسي، هذه الخطوة مهمة للتخلص من الجراثيم التي يمكن أن تنتقل للطفل من ملامسته لأي شي حوله، يمكنك شراء صابونة صغيرة ووضعها داخل حقيبة طفلك لتدريبه على غسل يديه. غسل الملابس - اهتمي بغسل الملابس الدراسية الخاصة بطفلك، ويفضل أن يتم
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