استعدي للمدارس بـ 10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

اهتمي بغسل الملابس الدراسية الخاصة بأطفالك، ويفضل أن يتم غسلها بمفردها وليس مع الملابس الأخرى، وذلك للتخلص من أي بكتيريا تكون عالقة بالملابس
مع اقتراب دخول المدارس تبدأ مخاوف الأمهات والبحث عن طرق حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تنتشر في الفصول الدراسية، خاصة في فصل الشتاء وانتشار البرد وأمراض الإنفلونزا، لا يقتصر الأمر على غسل اليدين والاهتمام بالأدوات الشخصية الخاصة بالطفل، فهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها لحماية الطفل من الأمراض في المدرسة.
في التقرير التالي نساعد كل أم للتعرف على كيفية حماية الطفل من الجراثيم الموجودة بالمدرسة والأمراض المعدية التي تنتقل إليه من زملائه.
غسل اليدين
- يجب الاهتمام بتدريب الطفل على غسل يديه عدة مرات خلال يومه الدارسي، هذه الخطوة مهمة للتخلص من الجراثيم التي يمكن أن تنتقل للطفل من ملامسته لأي شي حوله، يمكنك شراء صابونة صغيرة ووضعها داخل حقيبة طفلك لتدريبه على غسل يديه.
غسل الملابس
- اهتمي بغسل الملابس الدراسية الخاصة بطفلك، ويفضل أن يتم
غسل اليدين
- يجب الاهتمام بتدريب الطفل على غسل يديه عدة مرات خلال يومه الدارسي، هذه الخطوة مهمة للتخلص من الجراثيم التي يمكن أن تنتقل للطفل من ملامسته لأي شي حوله، يمكنك شراء صابونة صغيرة ووضعها داخل حقيبة طفلك لتدريبه على غسل يديه.
غسل الملابس
- اهتمي بغسل الملابس الدراسية الخاصة بطفلك، ويفضل أن يتم غسلها بمفردها وليس مع الملابس الأخرى، وذلك للتخلص من أي بكتيريا تكون عالقة بالملابس.
حقيبة الطفل
- داخل حقيبة طفلك يجب أن يكون هناك مناديل مطهرة تساعد طفلك على تنظيف يده خاصة بعد تناول الطعام أو دخول الحمام.
- يجب الاهتمام بتنظيف حقيبة طفلك أولا بأول، من الداخل والخارج للتخلص من أي بكتيريا موجودة بها، وذلك من خلال قطعة قماش مبللة ومناديل مطهرة.
النظافة الشخصية
- يجب الحرص على تعويد الطفل على النظافة الشخصية، والاستحمام من مرتين لـ 3 في الأسبوع خاصة في أوقات الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة التي تسبب العرق.
الأدوات الشخصية
- حذري طفلك من استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بزملائه، لذلك احرصي أن يكون داخل حقيبة طفلك أقلام رصاص وممحاة ومسطرة وأقلام ألوان، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها طفلك.
- علب الطعام يجب أن تكون من مادة مضمونة حتى لا تؤثر على صحة طفلك ويجب وضعها داخل حقيبته وتدريبه على وضعها داخل الحقيبة بعد انتهاء تناول الساندويتشات.
العدوى
- انصحي طفلك بضرورة الابتعاد عن زميله المصاب بالإنفلونزا أو النزلات المعوية، ويمكنك طلب ذلك من مدرسة الفصل الخاصة به، فيجب أن يأخذ الطفل المريض راحة تامة في المنزل حتى يتم شفاؤه، وذلك لتجنب نقل العدوى بين الأطفال.
تطعيمات الأطفال
- يجب على الأم متابعة موعد التطعيمات المخصصة للأطفال، وذلك ضد أي مرض، ومنها تطعيمات الجدري المائي، والالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية.
الأطعمة والمشروبات
- حث المدرسة على توفير أكواب ورقية صغيرة للطلاب لمساعدتهم على شرب المياه والتخلص منها بعد ذلك، فالبعض يشرب من نفس الكوب مما يسبب مشكلات صحية كثيرة للأطفال.
- حذري طفلك من تناول أي أطعمة أو حلويات من الخارج إلا إذا كانت مغلفة، حتى لا يصاب بأي نزلات معوية أو إسهال.
الفيتامينات
- اهتمي بالفيتامينات التي تساعد على تقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض، وأهمها فيتامين سي، الموجود في البرتقال والليمون، لحمايته من الإصابة بنزلات البرد.
النظام الغذائي
- النظام الغذائي مهم لحماية طفلك من الأمراض، يجب أن يكون به خضراوات طازجة مثل الخس والخيار والسبانخ، والفاكهة مثل البرتقال والتفاح والكيوي.
- نوعية وخامات ملابس طفلك ضرورية، اهتمي باختيارها بطريقة صحيحة حتى تحميه من البرد، ومع اقتراب فصل الشتاء اهتمي بالملابس الثقيلة التي تحميه من نزلات البرد.
نوم الطفل
عدد ساعات نوم طفلك من الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها، فالنوم من العادات التي يجب تعويد الطفل عليها، ويجب أن يكون من 7 لـ 8 ساعات في اليوم.
استشارة الطبيب
إذا أصيب طفلك بأي مرض يجب استشارة الطبيب فورًا، للحصول على العلاج المناسب.