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مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
وأضاف الأكباروف: "أود أن أهنئ الحكومة المصرية ووزارة الصحة وكافة الشركاء الذين يعملون معا في هذا المجال على هذا الإنجاز المذهل، مشيدا بالإنجاز الهائل الذي تقوم به مصر في مجال الصحة الإنجابية".وأكد أن مصر تعد شريكا قويا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من البرامج بخلاف برامج الصحة الإنجابية
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
سامح-شكرى (2)

شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.
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السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (1)

السيسى يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. من ناحية أخرى، التقى السيسي، صباح اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما. وقال متحدث الرئاسة، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
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