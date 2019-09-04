مرسيدس منها.. أشهر سيارات التاكسي في العالم

اشتهرت هذه المجموعة من السيارات بأنها كانت تاكسي في العديد من الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إمكاناتها الكبيرة على المستوى الفني والتصميم الخارجي.

تحرير:محمود نبيل ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سيارات التاكسي الأشهر عالميًّا

كانت العديد من السيارات دومًا مرتبطة بكونها مخصصة للأجرة، وهي إحدى الوسائل المنتشرة في العالم على مستوى النقل، ولذلك فإن تلك الموديلات كانت لها شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية التي اعتمدت عليها كسيارات أجرة. وعلى مستوى الانتشار، كان لبعض الموديلات انتشار واسع كسيارات أجرة في العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن لاقت قبولا واسعًا من سائقي الأجرة في هذه البلدان، حتى وإن كانت ذات إمكانات كبيرة على المستوى الفني أو الشكل الخارجي والتصميم.

وفي هذ السياق، استعرضت شبكة روسيا اليوم مجموعة من أشهر الموديلات التي اشتهرت كسيارات أجرة في الأسواق العالمية على مدى تاريخ طويل من التواجد بالعديد من البلدان. مرسيدس W123 على الرغم من ارتفاع أسعار الشركة الألمانية، إلا أن سيارة مرسيدس استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وبالأخص خلال فترة