مرسيدس منها.. أشهر سيارات التاكسي في العالم

اشتهرت هذه المجموعة من السيارات بأنها كانت تاكسي في العديد من الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من إمكاناتها الكبيرة على المستوى الفني والتصميم الخارجي.
كانت العديد من السيارات دومًا مرتبطة بكونها مخصصة للأجرة، وهي إحدى الوسائل المنتشرة في العالم على مستوى النقل، ولذلك فإن تلك الموديلات كانت لها شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية التي اعتمدت عليها كسيارات أجرة.
وعلى مستوى الانتشار، كان لبعض الموديلات انتشار واسع كسيارات أجرة في العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن لاقت قبولا واسعًا من سائقي الأجرة في هذه البلدان، حتى وإن كانت ذات إمكانات كبيرة على المستوى الفني أو الشكل الخارجي والتصميم.
وفي هذ السياق، استعرضت شبكة روسيا اليوم مجموعة من أشهر الموديلات التي اشتهرت كسيارات أجرة في الأسواق العالمية على مدى تاريخ طويل من التواجد بالعديد من البلدان.
مرسيدس W123
على الرغم من ارتفاع أسعار الشركة الألمانية، إلا أن سيارة مرسيدس استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وبالأخص خلال فترة
وفي هذ السياق، استعرضت شبكة روسيا اليوم مجموعة من أشهر الموديلات التي اشتهرت كسيارات أجرة في الأسواق العالمية على مدى تاريخ طويل من التواجد بالعديد من البلدان.
مرسيدس W123
على الرغم من ارتفاع أسعار الشركة الألمانية، إلا أن سيارة مرسيدس استطاعت تحقيق شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وبالأخص خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وهي إحدى الفترات التي شهدت انتشار العشرات من الموديلات ذات الأسعار المرتفعة في العديد من الأسواق العالمية، وخاصة أن الحالة المادية لتلك البلدان كانت واحدة من العوامل التي ساهمت في انتشار هذه النوعية من الموديلات الفاخرة كسيارات أجرة بالأسواق العالمية المختلفة.
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فولكس فاجن سانتانا فيستا
لا شك أنها من بين أهم الموديلات التي انتشرت كسيارات أجرة، وبالأخص في الأسواق الأوروبية، والتي تحقق الشركة الألمانية فيها شعبية واسعة في العشرات من الأسواق في القارة.
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وخلال سبعينات القرن الماضي، استطاعت فولكس فاجن سانتانا فيستا أن تكون من بين السيارات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وبالأخص كسيارة أجرة لها قدرات واسعة في الأسواق العالمية، وخاصة أنها من بين الموديلات التي كانت تتفوق على المستوى الفني قياسًا بالسيارات المنافسة.
جاز 24
لم تكن من السيارات الشهيرة كموديلات يسعى الجمهور لشرائها من أجل الاستخدام الشخصي، إلا أنها أصبحت من بين سيارات الأجرة الأشهر عالميًّا، وبالأخص في بعض الأسواق التي تحب السيارات التي أنتجت في عهد الاتحاد السوفيتي.
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وتعد جاز 24 من أهم السيارات التي ظهرت في الفترة من 1970 حتى 1987، وهو الأمر الذي جعل تلك السيارة منتشرة في الأسواق التي كانت على صلة قوية بالاتحاد السوفيتي على المستوى السياسي في تلك الحقبة من الزمن.
تشيكر ماراثون
كانت السيارة من بين أكثر الموديلات التي انتشرت بالأسواق العالمية، حيث ظهرت في الفترة من 1961 وحتى 1982، وحققت شعبية واسعة كواحدة من أهم سيارات الأجرة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتلك تشكيلة ضخمة من الموديلات التي عملت كسيارات أجرة خلال فترات مختلفة من الزمن، إلا أن تشيكر ماراثون استطاعت أن تمتلك شعبية واسعة.
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أوستن FX
استمرت السيارة البريطانية كواحدة من الموديلات التي عملت للأجرة، حيث انتشرت مع نهاية الخمسينات في القرن الماضي، واستمرت لما يقرب من عامًا، وهو الأمر الذي منحها شعبية واسعة في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أقبل العديد من السائقين على شراء أوستن FX4 للعمل كسيارة أجرة في هذه الأسواق.
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وكانت من بين الموديلات التي تمتعت بمستوى فني عالٍ قياسًا بالموديلات الأخرى خلال تلك الفترة.