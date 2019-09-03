جريمة

إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
مركز شباب بالقليوبية- صورة أرشيفية
مركز شباب بالقليوبية- صورة أرشيفية
قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.
وأكد الصبروت، أن ما حدث تصرف لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتربية النشء وتمثل أمانًا كاملا لأبنائهم. وقال الصبروت، إن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،
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محكمة-ارشفية

مد أجل الحكم فى «رشوة حي الدقي» إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بحكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة حي الدقي»، إلى جلسة الغد لاستكمال المداولة، صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى، ويحاكم فى القضية كل من "نادر.س" "محبوس"، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى.ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت.ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت.ج"، و"هانى.ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
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قوات-الشرطة (3)

سلاح آلي وهيروين.. سقوط «أبو جبل» بـ«الجعافرة»

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين، فى ضبط عنصر إجرامى بمنطقة مثلث الرعب بشبين القناطر وبحوزته سلاح آلى ومخدر الهيروين الخام. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بضبط العنصر الإجرامى المدعو كريم.ح.ا، وشهرته "أبو جبل"، 31 عاما ومقيم بالجعافرة – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضيتى سلاح – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية، بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.
بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.
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