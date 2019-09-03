إحالة واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب إلى النيابة

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

مركز شباب بالقليوبية- صورة أرشيفية

قرر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، إحالة واقعة إقامة فرح يحتوي على «شيشة وبيرة» داخل مركز الشباب في عزبة الجندي، التابع لإدارة شباب قليوب إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وتقرير لجنة المتابعة ثبوت الواقعة، وقيام اللجنة القائمة على إدارة المركز بإدارة جزء منه لإقامة الأفراح مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بيع المثلجات والحلويات لرواد المركز والمناسبات.

وأكد الصبروت، أن ما حدث تصرف لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتربية النشء وتمثل أمانًا كاملا لأبنائهم. وقال الصبروت، إن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،