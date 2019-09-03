انفجار ضخم يهز مدينة أنتويرب البلجيكية

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

الشرطة البلجيكية

وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية؛ ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، بحسب خدمات الطوارئ. وقالت خدمة الإطفاء في المدينة: إن "أطقم الطوارئ أنقذت شخصا من بين الأنقاض، لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار إلى الآن". كانت الشرطة البلجيكية، أعلنت في ديسمبر الماضي، أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار، وعقب ذلك نجحت الشرطة في القبض عليه، واقتياده إلى المحاكمة.

يشار إلى أن متشددين ارتكبوا هجمات عدة في مدن أوروبية خلال السنوات الماضية، بينها بروكسل التي شهدت هجمات ضد المطار ومحطة لقطارات الأنفاق في 22 مارس 2016. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا ومئات الجرحى. كما أوقفت الشرطة البلجيكية في وقت سابق رجلا في العاصمة بروكسل