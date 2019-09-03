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انفجار ضخم يهز مدينة أنتويرب البلجيكية

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م
الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية؛ ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، بحسب خدمات الطوارئ. وقالت خدمة الإطفاء في المدينة: إن "أطقم الطوارئ أنقذت شخصا من بين الأنقاض، لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار إلى الآن". كانت الشرطة البلجيكية، أعلنت في ديسمبر الماضي، أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار، وعقب ذلك نجحت الشرطة في القبض عليه، واقتياده إلى المحاكمة.
يشار إلى أن متشددين ارتكبوا هجمات عدة في مدن أوروبية خلال السنوات الماضية، بينها بروكسل التي شهدت هجمات ضد المطار ومحطة لقطارات الأنفاق في 22 مارس 2016. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه الهجمات التي أوقعت 32 قتيلا ومئات الجرحى. كما أوقفت الشرطة البلجيكية في وقت سابق رجلا في العاصمة بروكسل
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احتجاز مشتبه بتخطيطه لأعمال إرهابية في روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، احتجاز مشتبه بتخطيطه لأعمال إرهابية تستهدف المؤسسات الحكومية في جمهورية قبردين بلقار في شمال القوقاز. وقال الأمن الفيدرالي في بيان: "أثناء عمليات تمشيط غابات في منطقة أروان شمال شرقي عاصمة الجمهورية نالتشيك، تم اكتشاف مخبأ سري يحوي نبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وشديدتي الانفجار"، بحسب روسيا اليوم. وأضاف البيان أنه الأمن الفيدرالي تمكن بالتعاون مع الشرطة المحلية من القبض على أحد السكان المحليين الذي سبق أن خضع للمحاكمة بتهمة الإرهاب والذي ثبت تورطه في صنع العبوتين وتجهيز المخبأ.
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