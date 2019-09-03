لتهديدها الأمن القومي.. الصين تهاجم أمريكا

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

ترامب وشي

اعترضت الصين، اليوم الثلاثاء، على إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأمريكية. وقال نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا: إن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير.. لن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضًا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأمريكية". وأشار ليو هوا إلى أن واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم.

وتابع: "نأمل بأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرف بهذا الشكل الخاطئ، وتعمل لحل الخلافات والمشاكل عن طريق التشاور على أساس المساواة". كانت وزارة التجارة الأمريكية، أدرجت 4 شركات صينية، في قائمة العقوبات، وهذه الشركات هي "China General Nuclear Power Group و China General Nuclear Power Corporation، و China