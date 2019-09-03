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لتهديدها الأمن القومي.. الصين تهاجم أمريكا

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
ترامب وشي
ترامب وشي
اعترضت الصين، اليوم الثلاثاء، على إدراج شركات الطاقة النووية الصينية في قائمة العقوبات الأمريكية. وقال نائب وزير البيئة وحماية البيئة الصيني ليو هوا: إن "مثل هذه الإجراءات، تفقد مفهوم الأمن القومي، معناه بالكامل، وتشكل إساءة لاستخدام ضوابط التصدير.. لن يؤثر هذا على الشركات الصينية فحسب، بل سيؤثر أيضًا على الشركات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الأمريكية". وأشار ليو هوا إلى أن واشنطن تستخدم الإجراءات الحمائية من جانب واحد، ولذلك تجلب الضرر لمصالح الشركات الصينية ومصالح الشركات من مختلف دول العالم.
وتابع: "نأمل بأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرف بهذا الشكل الخاطئ، وتعمل لحل الخلافات والمشاكل عن طريق التشاور على أساس المساواة". كانت وزارة التجارة الأمريكية، أدرجت 4 شركات صينية، في قائمة العقوبات، وهذه الشركات هي "China General Nuclear Power Group و China General Nuclear Power Corporation، و China
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شرطه-بلجيكا (1)

انفجار ضخم يهز مدينة أنتويرب البلجيكية

وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في إحدى ضواحي مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية؛ ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل، بحسب خدمات الطوارئ. وقالت خدمة الإطفاء في المدينة: إن "أطقم الطوارئ أنقذت شخصا من بين الأنقاض، لكن آخرين ربما ما زالوا محاصرين، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار إلى الآن". كانت الشرطة البلجيكية، أعلنت في ديسمبر الماضي، أن رجلا أطلق 3 رصاصات على نافذة مطعم في وسط بروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار، وعقب ذلك نجحت الشرطة في القبض عليه، واقتياده إلى المحاكمة.
النفط-في-إيران

صادرات النفط الإيراني تكشف نقاط ضعف سياسة واشنطن

بدا من الواضح أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ممارسة نوع من الضغط السياسي على إيران، ليست على المستوى الأمثل من الفعالية، خاصة أن طهران لا تزال قادرة على تصدير كميات معقولة من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار عدد من التقارير الدولية إلى أن إيران لا تزال لديها قدرات معقولة على تصدير النفط في العديد من الأجزاء على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قد يشير إلى بعض نقاط الضعف في السياسة الأمريكية تجاه طهران بشكل واضح على مدى الأشهر الماضية.
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
جيرمي-كوربين

«العمال البريطاني» يعلن تأييده إجراء انتخابات عامة

أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، تأييده إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت، منوها في الوقت نفسه، بأن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، وفقا لـ"بي بي سي". وأضافت تشاكرابارتي: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليًا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
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ترامب-مع-شي-جين-بينغ

الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".
الصين-وأمريكا

تايوان تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، حال عدم التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية كنج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن. وأشار شوانج إلى أن الخطة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
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