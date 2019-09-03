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محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
من عرض 3 أيام فى الساحل
من عرض 3 أيام فى الساحل
دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.
وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي
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مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».
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عروس بيروت.. قصة حب تشعلها الغيرة بين «ظافر وكارمن»

حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي.. عبارة تلخص الفكرة الرئيسية لمسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض يومياً على قناة MBC مصر2، وتدور خلاله قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة "ضاهر"، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها، وذلك في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.
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«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.
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هل تشارك نيللي كريم في «البعض لا يذهب للمأذون»؟

دخل القائمون على فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" في مفاوضات مع النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، وينتظر صناع الفيلم قرار نيللي كريم النهائي بعد إبداء موافقتها على المشاركة بشكل مبدئي، خاصة بعد نجاحها الكبير مع كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والثاني. ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، ويتم الاستقرار على فريق العمل بالكامل، الشهر المقبل، استعدادا لانطلاق التصوير مطلع شهر سبتمبر المقبل.
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محمود حميدة ينضم إلى «البعض لا يذهب للمأذون»

انضم النجم محمود حميدة لأبطال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز، وإلى جانبه النجمان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وما زال الفيلم في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يكتبه المؤلف أيمن وتار. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل أحمد الجندي، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم في البداية، ثم يدخل صُناع العمل للتصوير داخل البلاتوهات.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد.. «خيال مآتة» في المركز الثالث

حقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 809 آلاف و952 جنيها، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون و485 ألفًا و926 جنيهًا، و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو مليون و301 ألف و251 جنيهًا.
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«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.
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