محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

من عرض 3 أيام فى الساحل

دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها فى جدة، الفترة الماضية، حسب صفحة "كايرو شو" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واستُقبل هنيدي وأسرة المسرحية بحفاوة من الجمهور، خلال تلك الرحلة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد أولى الجولات الخارجية لفريق المسرحية، حيث قدموا عروضا على "المسرح العربي"، الذي