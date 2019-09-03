رياضة

أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".
وتابع الطيب: "واضح أن شخصيته طيّبة وبسيطة وبيحمد ربنا على نعمة كونه (لاعب) وكونه فى (الزمالك) و قريبًا ممكن يكون رأس حربة مصر -بشرط استمرار الرغبة والجديّة والمزيد من التواضع واستمرار (الأنانية المشروعة لرأس الحربة) العقرب لرأس حربة منتخب مصر هو الأقرب- عقرب فى المقص". وقاد مصطفى محمد فريق نادي الزمالك
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آرون وان بيساكا

اليونايتد يعلن غياب بيساكا عن معسكر منتخب بلاده

أعلن نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن غياب آرون وان بيساكا مدافع الشياطين الحمر عن مباريات المنتخب الإنجليزي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر جعلته يترك معسكر إنجلترا الحالي. وتستعد إنجلترا في الوقت الحالي لملاقاة بلغاريا وكوسوفو في اطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة الأمم 2020 ”يورو 2020 “. وشارك بيساكا فى التدريب مع زملائه على ملعب سانت جيمس بارك إلا أنه اضطر للعودة من جديد لمانشستر يونايتد للخضوع للعلاج بعد تأكد إصابته.
مانو مينيزيس‎

بالميراس يفضح حقيقة موافقة «مانو» على تدريب الأهلي

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا مع الفريق، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.
مانو مينيزيس‎

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
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الاتحاد -السكندري‎

خالد قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، بعد أن تفوق الفريق السكندري، على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ليكون عاملا إيجابيًّا خلال موقعة أبناء ميت عقبة.
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الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
طلعت-يوسف

طلعت يوسف يطالب الزمالك باحترام الاتحاد السكندري

طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر في دور نصف النهائي، إذ قال طلعت يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة «تايم سبورت»: «نحترم الزمالك ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يجب أن نعمل له حسابًا، ولكن أيضًا نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب». وتحدث المدير الفني للاتحاد عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك قائلا: «لا يشغلني من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصري أو أجنبي، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح في هذا الشأن».
الزمالك والاتحاد ‎ (3)

رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».
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