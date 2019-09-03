أحمد الطيب: مصطفى محمد مشروع مهاجم كبير

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

مصطفى محمد

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الدوري والكأس أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشروع مهاجم كبير وقد يكون أفضل من حسام حسن وجمال عبدالحميد وعمرو زكي وعبدالحليم علي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "العقرب (مصطفى محمد) مشروع مهاجم كبير -عنده جزئيات من كل من (أيمن منصور وعمرو زكى وحسام حسن وجمال عبدالحميد وعبدالحليم على) أيوة كل دوول- مش معنى كده إنه (أكيد) ها يتفوق على أى حد منهم لكن عنده إمكانات تسمح له إنه يتفوق على كتير منهم".

وتابع الطيب: "واضح أن شخصيته طيّبة وبسيطة وبيحمد ربنا على نعمة كونه (لاعب) وكونه فى (الزمالك) و قريبًا ممكن يكون رأس حربة مصر -بشرط استمرار الرغبة والجديّة والمزيد من التواضع واستمرار (الأنانية المشروعة لرأس الحربة) العقرب لرأس حربة منتخب مصر هو الأقرب- عقرب فى المقص". وقاد مصطفى محمد فريق نادي الزمالك