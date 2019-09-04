22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

البرلمان يتدخل بعد وفاة طفل غرقًا في بالوعة صرف صحي..متولي: تغليظ العقوبة على تجار الخردة المسروقة..وفؤاد: 22 حالة وفاة سنويا وتغليظ العقوبات"تمويع للمسئولية".

تحرير:إسراء زكريا ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.

وحسب مواد القانون المصري، فعقوبة سرقة الممتلكات العامة مثل"أغطية البالوعات" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات، وذلك طبقاً للمادة 317 من قانون العقوبات، والأصل في جريمة السرقة أنها جنحة شملها القانون بالعقوبة في المادة 318 من القانون، وتقرالمادة معاقبة السارق بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز

وحسب مواد القانون المصري، فعقوبة سرقة الممتلكات العامة مثل"أغطية البالوعات" الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سبع سنوات، وذلك طبقاً للمادة 317 من قانون العقوبات، والأصل في جريمة السرقة أنها جنحة شملها القانون بالعقوبة في المادة 318 من القانون، وتقرالمادة معاقبة السارق بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بها ظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة.

سرقة 30 غطاء يوميا

ورصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، تزايد ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الشوارع، لتصل إلى 30 غطاء يوميًا، تسبب فى تحقيق خسائر 20 مليون جنيه سنويا بمحافظة القاهرة فقط، كما تؤدى إلى زيادة حوادث السير وسقوط السيارات فى البالوعات المفتوحة.

وتُصنع أغطية البالوعات داخل مصر من مادة الزهر، ويزن الغطاء الواحد ما بين 50 إلى 60 كيلو بسعر 15 جنيهًا للكيلو بمصانع المسابك، ويتراوح السعر بين 750 إلى 1500 جنيه للغطاء، وبالنسبة لسعر البالوعات المجهولة المصدر تباع بسعر يتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو، ليصل ثمن الغطاء 350 جنيها.

وسبق أن تقدم أكثر من نائب بطلبات إحاطة حول القضية نفسها لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، حول القضية نفسها، من بينهم النائب طارق المتولي الذي أكد تمسكه بتقديم المقترح الخاص بتغليظ العقوبة على تجارة الخردة المسروقة من جنحة إلى جناية والتى من ضمنها سرقة أغطية البالوعات، وذلك بعد أن تقدم به خلال دور الانعقاد الماضى.

غلق المصنع إذا تكرر الأمر

وأوضح متولى أن المقترح يهدف لمنع سرقة أغطية البالوعات، أو بطاريات أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، وقضبان السكة الحديد، إلى جانب القضاء على هذه الظاهرة التى تفشت في بعض القرى والمدن وكان لها أثرها السيئ على المجتمع.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تغليظ العقوبة سيساهم بشكل كبير في التصدى لهذه الظاهرة، على أن تشمل كل أطراف المنظومة بداية من السارق والتاجر والمصنع الذى يعيد تصنيع هذه الخردة مرة أخرى، وتعاد العقوبة مع غلق المصنع إذا تكرر الأمر بالنسبة للمصانع، موضحًا أن كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع ستساهم بشكل كبير في تقليص نسبة سرقة الأغطية إلى جانب تغليظ العقوبة.



بينما رفض النائب محمد فؤاد مقترح تغليظ العقوبة في العموم، معللا أن ذلك لن يضيف أي جديد، فسقوط طفل في بالوعة صرف صحي مسئولية الحكومة، كما أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث قُدرت حالات الوفاة جراء السقوط في بالوعات الصرف الصحي خلال هذا العام بـ 22 حالة، بمعدل حالتين عن كل شهر، منوها بأن تغليظ العقوبات ما هو إلا "تمويع للمسئولية".

محاسبة المسئولين بدلا من تغليظ العقوبة

ويرى فؤاد أنه لابد من محاسبة المسئولين جنائيا وسياسيا بدلا من تغليظ العقوبة على سارقي الأغطية، وبعد معاقبتهم، نتطرق للحلول، فما حدث في أغسطس 2018 بعد واقعتي طفلي السويس وقنا، اجتمعت لجنة الإدارة المحلية مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الأمر من بينها وزارة الإسكان والتنمية المحلية و الداخلية وقدموا بعض التوصيات للقضاء على مثل هذه الحوادث، ولم يتم الإعلان عنها أو تنفيذ أيا منها على أرض الواقع، ولأنه ليس هناك مسئولية سياسية للجرم، تطرح الحلول مرة أخرى دون جدوى، متسائلًا:" لماذا لم يتم تطبيق التوصيات التي تم الإتفاق عليها؟.. وهل وزارة الداخلية لا تستطيع القضاء على هذه الظاهرة؟".



وطالب فؤاد وزارة الداخلية بأن تقوم بمهامها المنوطة بها لوقف سرقات هذه الأغطية، والتي تذهب مباشرة إلى المسابك، وسخر من وزارة الداخلية كونها تعلم المسابك التي تحصل على الأغطية المسروقة جيدًا، على حد قوله، متابعا: ليس هناك مدير أمن أو رئيس قسم لا يعرف أماكن هذه المسابك، مؤكدا على رفضه تغليط العقوبة على السارق دون القضاء على مثل هذه المسابك إذا كانت هناك ارادة سياسية لانهاء هذه الكوارث.

ولم تكن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعيدة عن الحادث، حيث أعلنت أنها ركزت جهودها للتغلب على هذه الظاهرة، وتوفير أغطية بديلة مصنوعة من الخرسانة المسلحة، أو استبدال كافة أغطية بلاعات الصرف الصحي بالشوارع من الغطاء الحالي المصنوع من مادة الزهر إلى غطاء آخر مصنوع من مادة بلاستيكية لوقف السرقات، كون هذه الأغطية لا تمثل قيمة مالية عند بيعها بعد سرقتها.

تعديل التشريع

بدوره، قال المهندس عادل حسن زكى، مدير شركة الصرف الصحى للقاهرة، إن السارق يعرض المرافق العامة للخطر، ويهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال لعدم قدرتهم على استيعاب خطورة السقوط فى تلك البالوعات، موضحا أنه لا بد من تعديل التشريع لأنه إهدار لمال الدولة، فضلاً عن الخطورة التى تمثلها السرقة، والمفترض تغليظ العقوبة من أجل القضاء عليها، بحيث لا تقتصر فقط على جريمة سرقة لأنها تعرض الكثير للموت، وتتسبب فى تلوث البيئة.

وأوضح مدير شركة الصرف الصحي بالقاهرة أن هناك 52 مركز صيانة موزعة على أنحاء المحافظة، من أجل سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، موضحاً أن المركز الإعلامى يتعامل فوراً مع أى بلاغ أو شكوى، مضيفاً أن الشركة حصلت على فيديو لأحد السارقين أثناء سرقة غطاء بالوعة، ولم يستغرق إلا ثوانى معدودة، لافتاً إلى أنهم أصبحوا يستعينون بكاميرات المحلات لمعرفة الطرق التى يستخدمها المجرمون فى السرقة.