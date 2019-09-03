«البوكر» تعلن قائمتها القصيرة.. غياب عربي

تحرير:كريم محجوب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جائزة البوكر

أعلنت لجنة جائزة البوكر البريطانية، للرواية، اليوم الثلاثاء، الأعمال التي تأهلت للقائمة القصيرة لهذه الدورة، حيث ضمت 6 روايات، سيتم اختيار الفائز من بينهم، وقد استبعدت القائمة 7 روايات من أصل 13 رواية تم إعلانها في القائمة الطويلة خلال يوليو الماضي، لتصبح بذلك خارج سياق الفوز بالجائزة، ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة في 14 أكتوبر المقبل، وذلك في حفل بـ"جليدهول" بالعاصمة لندن، ويحصل الفائز على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن القيمة الأدبية للجائزة.

جاءت الأعمال الـ6 المتأهلة للقائمة القصيرة متنوعة، وهي رواية "أوركسترا الأقليات" لـ"تشيجوزي أوبيوما" من دولة نيجيريا، ورواية "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" لـ"إليف شفق" من تركيا، ورواية "الوصايا" للكاتبة الكندية "مارجريت آتوود"، ورواية "فتاة، امرأة أخرى" للكاتبة البريطانية "برناردين إيفاريستو"،