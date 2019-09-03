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«البوكر» تعلن قائمتها القصيرة.. غياب عربي

تحرير:كريم محجوب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جائزة البوكر
جائزة البوكر
أعلنت لجنة جائزة البوكر البريطانية، للرواية، اليوم الثلاثاء، الأعمال التي تأهلت للقائمة القصيرة لهذه الدورة، حيث ضمت 6 روايات، سيتم اختيار الفائز من بينهم، وقد استبعدت القائمة 7 روايات من أصل 13 رواية تم إعلانها في القائمة الطويلة خلال يوليو الماضي، لتصبح بذلك خارج سياق الفوز بالجائزة، ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة في 14 أكتوبر المقبل، وذلك في حفل بـ"جليدهول" بالعاصمة لندن، ويحصل الفائز على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن القيمة الأدبية للجائزة.
جاءت الأعمال الـ6 المتأهلة للقائمة القصيرة متنوعة، وهي رواية "أوركسترا الأقليات" لـ"تشيجوزي أوبيوما" من دولة نيجيريا، ورواية "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" لـ"إليف شفق" من تركيا، ورواية "الوصايا" للكاتبة الكندية "مارجريت آتوود"، ورواية "فتاة، امرأة أخرى" للكاتبة البريطانية "برناردين إيفاريستو"،
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اليوم-العالمى-للكتاب

تعرف على الكتب الأكثر مبيعا بدور النشر في أغسطس

كشف عدد من المكتبات ودور النشر المصرية، عن قائمة كتبها الأكثر مبيعا خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت تلك القوائم مؤلفات فكرية وتاريخية، وعناوين أدبية متنوعة، حيث جاءت في القائمة الأدبية لمكتبة "الكتب خان": "الوصايا" لعادل عصمت، "إفلات الأصابع" محمد خير،" طرق الرب" شادى لويس، "موسم صيد الغزلان" أحمد مراد، "منزل بلا أساطير" عمرو عافية، "تويا أشرف" العشماوى، "المرحوم" حسن كمال، "حالات ريم" عادل عصمت، "عائد إلى حيفا" غسان كنفانى، "طعم النوم" طارق إمام، وغيرها.
خالد-جلال

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لعام آخر

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقطاع على موقع "فيسبوك". ووجه جلال الشكر للوزيرة على ثقتها به، مضيفا: "هذه الثقة تجعلني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام؛ حتى تصل إلى كل طبقات المجتمع". يذكر أن خالد جلال تولى منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي في شهر أكتوبر لعام 2015.
نجيب-محفوظ

في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.
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مسرح-القبة-السماوية-مكتبة الاسكندرية (1)

الثلاثاء.. «أحلام تصطدم بالسقف» في مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس، بقاعة "E" ندوة لمناقشة رواية "أحلام تصطدم بالسقف" للأديب علي الفقي، ويدير الندوة مدير مختبر السرديات منير عتيبة، ويتولى المناقشة الدكتور إيهاب بديوي، ومنال يوسف، ويعبر الكاتب في روايته "أحلام تصطدم بالسقف" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اختلاط الأحلام بالواقع الذى يصطدم به شخوص الرواية، بالرغم من أن تلك الأحلام صغيرة، تتمثل في أن يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع لهم كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم، وأن تكون لهم حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والجهل.
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