رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

السيسي وجورجييفا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.

وأكدت رئيسة البنك الدولي أن التمويل التنموي في إفريقيا يأتي للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في إفريقيا. من جانبه أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة