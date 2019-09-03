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رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
السيسي وجورجييفا
السيسي وجورجييفا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
وأكدت رئيسة البنك الدولي أن التمويل التنموي في إفريقيا يأتي للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في إفريقيا.  من جانبه أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة
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بهتان-الملابس (2)

تعرف على حصاد الأوكازيون الصيفي ومستقبل أسعار الشتوي

انتهى الموسم الصيفى وتم الإعلان عن بدء الأوكازيون الذى شاركت به أغلب المحلات التجارية تجاوز حجم الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها المحلات التجارية فى الموسم الصيفى والتى لا تتمثل فيما يظنه البعض "بيع بالخسارة"، وإنما تراكم فى المعروض قد لا يكون صالحا للموسم القادم مع تغير الموضة والذوق المصرى، وهو الأمر الذي دفع التجار بموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية الى مد الأوكازيون شهرا جديدا ينتهى خلال شهر سبتمبر الحالى إلا أن البعض بدأ بالفعل فى عرض الملابس الشتوية استغلالا لانشغال المحلات التجارية فى تجاوز أزمة المعروض من الملابس الصيفية.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (4)

شعبة الأدوات المكتبية: 20% انخفاضا فى أسعار الورق

أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب فى انخفاض الأسعار الموسم الحالى هو انخفاض سعر الورق الأمر الذى طرح عشرات البدائل أمام المواطنين وزاد من فرص المنافسة نظرا لتنوع الأصناف الموجودة إضافة إلى جودتها، واعتبر التجار أن الموسم الحالى جاء محطما للتوقعات المرتبطة بإمكانية ارتفاع الأسعار نظرا لثبات أغلب الأصناف عند سعر العام الماضى وتراجع الكثير بنسبة تجاوزت الـ 10% عن السعر المعلن موسم المدارس الماضي عام 2018.
الدولار

كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
لقاء السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي

السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،
السيسي في اليابان

السيسي: مصر نقطة انطلاق صناعات اليابان إلى إفريقيا وأوروبا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معربًا عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هاما لجميع الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا
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