السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

الرئيس التنفيذي للبنك الدولي تتطلع للتشاور مع مصر بشأن خطط التمويل التنموي في إفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، للاستفادة من تجربة مصر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية.
تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجييفا، مؤكدا تقديره لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وإفريقيا والدول النامية خلال الفترة
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجييفا، مؤكدا تقديره لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وإفريقيا والدول النامية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون المثمر الذى شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولي خلال فترة تولي جورجييفا لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وبخبراتها الدولية الكبيرة في المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التي تواجه الدول النامية وكذا الأولويات الوطنية التي تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة.
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وتابع متحدث الرئاسة، أن جورجييفا أكدت من جانبها حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى مهمة في جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية في التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي نفذته مصر بشكل ممتاز وبالتزام كامل، مشيدةً بما تحقق في هذا الإطار من نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي.
كما أكدت جورجييفا سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات.
وأضاف بسام راضي، أن اللقاء شهد التباحث حول فرص التعاون التنموي في إفريقيا اتصالا بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث أوضحت جورجييفا تطلعها للتشاور مع مصر بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة والملهمة مع الصندوق، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر عناصر النجاح ذاتها لخطط الصندوق المستقبلية في إفريقيا، خاصةً في ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
في هذا الصدد، أكد الرئيس الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في القارة، وذلك من خلال إقامة المشروعات التنموية التي تسهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الإفريقية، خاصةً في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحصين المجتمعات الإفريقية ضد الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك يوفر واقعًا جديدًا أفضل ويمنح الأمل للأجيال الإفريقية القادمة.
وشدد الرئيس على أهمية أن تكون إفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوت مسموع فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية بشكلٍ عام، خاصةً أن القارة أثبتت على مدار السنوات الماضية جديتها في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس ينقلها إلى مصاف الشريك الاقتصادي الحقيقي في قطاعات البنية الصناعية والخدمية الدولية.