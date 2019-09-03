السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

الرئيس التنفيذي للبنك الدولي تتطلع للتشاور مع مصر بشأن خطط التمويل التنموي في إفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، للاستفادة من تجربة مصر

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

السيسي وجورجييفا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجييفا، مؤكدا تقديره لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وإفريقيا والدول النامية خلال الفترة