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السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

الرئيس التنفيذي للبنك الدولي تتطلع للتشاور مع مصر بشأن خطط التمويل التنموي في إفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، للاستفادة من تجربة مصر
تحرير:أ.ش.أ ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
السيسي وجورجييفا
السيسي وجورجييفا
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجييفا، مؤكدا تقديره لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وإفريقيا والدول النامية خلال الفترة
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
كمين-شرطه-في-سيناء

قرار جديد من الجهاز الوطني لتنمية سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تضمن إضافة بند يتضمن أنه في حالة رفض مجلس إدارة الجهاز لأي طلب، يتم رد المبلغ لصاحب الطلب مخصوما منه مصاريف إدارية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المسدد، وبحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه. من ناحية أخرى، كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، في أغسطس الماضي، عن توجيه استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.
سامح-شكرى (2)

شكرى ونظيره الغينى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية غينيا كوناكري ممادى توريه، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وغينيا كوناكرى. وأشار شكرى إلى متانة العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل والحرص من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألفا كوندي، على دفعها والجهود المشتركة في دعم إفريقيا والتنسيق في الاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى حلول للقضايا الإفريقية.
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السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (1)

رئيسة البنك الدولي للسيسي: برنامجكم الإصلاحي «ملهِم»

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي . وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "رئيسة البنك الدولي أشادت بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية على نحو جعل من مصر نموذجًا يُحتذى في هذا المجال". رئيسة البنك الدولي أوضحت أنها بحثت مع الرئيس خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا خلال المرحلة القادمة، وفقا لمتحدث الرئاسة.
قمة-الدول-السبع (2)

مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
انتخابات-نقابة-الصيادلة-تصوير-دعاء-السيد (3)

شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
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